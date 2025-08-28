The Swiss voice in the world since 1935

George Clooney, ausente en la presentación de su película en Venecia por una sinusitis

Venecia (Italia), 28 ago (EFE).- El actor estadounidense George Clooney se ausentó este jueves en la presentación en el Festival de Venecia de su última película, ‘Jay Kelly’, debido a una «sinusitis», según los organizadores del certamen.

La presentadora de la rueda de prensa explicó que la ausencia del actor se debe a «una sinusitis (inflamación nasal) muy grave» pero que «probablemente» estará en la alfombra roja del estreno oficial, esta tarde a las 21.45 horas (19.45 GMT) en el Palacio del Cine.

Clooney había llegado a la ciudad italiana en los últimos días y se había dejado ver con su esposa, Amal, a bordo de una lancha en la laguna veneciana.

El actor protagoniza la película ‘Jay Kelly’ de Noah Baumbach, en la carrera por el León de Oro y en la que comparte reparto con Adam Sandler y Laura Dern, entre otros.

En la cinta, de Netflix, se pone en la piel de una estrella del cine idolatrada por todo el mundo que emprende un viaje por Europa junto a su representante (Sandler) para valorar las decisiones tomadas con su familia o amigos a lo largo de su exitosa carrera.

En la rueda de prensa sí estuvieron presentes Baumbach, Sandler, Dern y la actriz Emily Mortimer. EFE

