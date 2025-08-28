George Clooney, por fin, en la alfombra roja de Venecia

3 minutos

Venecia (Italia), 28 ago (EFE).- Tras ausentarse -por una sinusitis- de la rueda de prensa de presentación del filme ‘Jay Kelly’ en el Festival de Venecia, George Clooney apareció sonriente y muy recuperado en la alfombra roja de la noche de este jueves, acompañado por su esposa, Amal.

Pese al diluvio que cayó una hora antes sobre el Lido veneciano, Clooney llegó en medio de una enorme expectación de los fans que desafiaban la lluvia que caía a ratos, equipados con paraguas que componían una divertida imagen frente al Palazzo del Cinema.

Los gritos se multiplicaban con cada automóvil que se acercaba a la alfombra -con los cristales mojados- y se tornaban en exclamaciones de decepción cuando no aparecía el actor.

Pero llegó y venció, con una gran sonrisa y un esmoquin impecable, mientras su mujer controlaba con dificultad, debido al viento, la enorme cola de su vestido púrpura.

El protagonista de filmes como ‘Syriana’, ‘O Brother, Where Art Thu’ o ‘The Descendants’ firmó autógrafos, se hizo fotos con todo el que se lo pidió y a la entrada de la Sala Grande del festival explicó a su director, Alberto Barberá, los problemas que le provocó la sinusitis que le impidió asistir a la presentación del filme ante la prensa, como recogieron las cámaras de la Mostra.

Ya en el hall del edificio, cientos de fans a los que le permitieron entrar -algo que no es habitual en Venecia- siguieron pidiéndole autógrafos y fotos al actor.

También muy aplaudido estuvo Adam Sandler, que acompaña a Clooney en un filme en el que aparecen además Bully Crudup, Laura Dern, Riley Keough, Emily Mortimer, Alba Rohrwacher o Eve Hewson, todos presentes en Venecia.

Sandler, igualmente de esmoquin clásico, acudió junto a su esposa, Jackie Sandler, y sus dos hijas, Sade Madison y Sunny Madeleine, mientras que Dern pasó por la alfombra con su hija, Jaya Harper, y Crudup con su esposa, Naomi Watts, quien lució un vestido de flores bordadas y un enorme lazo negro en la cintura.

Keough, nieta de Elvis Presley, vistió falda beige con una camisa metalizada llena de volantes y llegó acompañada por Hewson, hija de Bono, el cantante de U2, a la que posteriormente su unió su madre, Ali Hewson, las dos vestidas de negro.

Los últimos en llegar, el director del filme, Noah Baumbach, junto a su mujer, la actriz y directora Greta Gerwig -que también actúa en ‘Jay Kelly’- junto a Rohmer, el hijo que el cineasta tuvo con su primera mujer, Jennifer Jason Leigh.

Un multitudinario desfile de estrellas por la alfombra roja de Venecia a la que se unió Shailene Woodley, quien se hizo muy popular precisamente por la película ‘The Descendants’. EFE

agf/jrg

(Foto) (Video)