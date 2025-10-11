Georgia alerta sobre la «situación catastrófica» de la UE por estrategia de inclusión LGBT

Tiflis, 11 oct (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, alertó hoy sobre la «pérdida de identidad» de la Unión Europea por sus políticas de inclusión LGBT, una situación que calificó de «totalmente catastrófica».

«Observamos gravísimas tendencias en la UE. Las primeras son las tendencias económicas y las segundas, vinculadas a la pérdida de identidad europea», señaló en una entrevista al canal de TV, Rustavi-2, al indicar que es «un proyecto impuesto a Europa desde el exterior».

Señaló que «se trata de un fenómeno absolutamente catastrófico, cuando los menores de edad pueden cambiar de sexo».

«La sociedad georgiana ve en qué han convertido a Europa y la Unión Europea», aseveró, al expresar la esperanza de que esa tendencia se detendrá, ya que «de lo contrario Europa se verá amenazada por graves peligros».

Georgia aprobó en 2024 leyes rechazadas por Bruselas sobre la transparencia del financiamiento extranjero (llamada ley de agentes extranjeros) y sobre la prohibición de propaganda LGBT que, en particular, prohíbe el cambio de sexo.EFE

