Georgia aprueba ley que contempla arrestos y penas de cárcel contra manifestantes

2 minutos

Tiflis, 16 oct (EFE).- El Parlamento georgiano aprobó hoy una ley que contempla arrestos y penas de cárcel contra los participantes en mítines y manifestaciones que violen la ley, después de las violentas protestas opositoras que siguieron a las elecciones municipales del 5 de octubre.

El corte de calles y carreteras en el marco de protestas será castigado no con multas de 1.600 euros como hasta ahora, sino con 15 días de arresto administrativo.

El mismo castigo recibirán aquellos que se cubran el rostro, pongan en peligro a otros manifestantes o impidan que la policía mantenga el orden.

Aquellos poseedores de armas -blancas o de fuego- y objetos pirotécnicos, o los que se nieguen a cumplir la exigencia policial de poner fin a una manifestación callejera serán condenados a 60 días de arresto.

Según el nuevo Código Penal, en caso de reincidencia -tres faltas- a la hora de desacatar o insultar a la policía, el culpable podría cumplir hasta dos años de cárcel.

«Los cambios se corresponden con los estándares internacionales», arguyó Irakli Kobajidze, primer ministro georgiano.

Ese es un argumento esgrimido repetidamente en los últimos años por el Gobierno del partido Sueño Georgiano cada vez que aprueba una ley represora que es criticada por la oposición o la Unión Europea (UE)

«La práctica demuestra que las multas son ineficaces, por lo que se adoptan medidas proporcionadas», señaló.

Las elecciones municipales del 5 de octubre desembocaron en graves disturbios y en un frustrado intento de asalto al palacio presidencial.

Kobajidze acusó a la «burocracia europea» de estar «implicada directamente en las acciones antigubernamentales contra los intereses nacionales de Georgia».

Las protestas antigubernamentales son constantes en la capital del país desde que Tiflis decidiera aplazar hasta 2028 el inicio de las negociaciones de adhesión a la UE.

Las autoridades cifran en más de medio millar los manifestantes heridos, a lo que hay que sumar unos 170 policías. Además, más de cincuenta detenidos podrían ser condenados a largas penas. EFE

mv-mos/fpa