Georgia baraja versiones de posible uso de explosivos requisados

2 minutos

Tiflis, 12 sep (EFE).- Los servicios de inteligencia de Georgia informaron hoy de que los explosivos requisados a ciudadanos ucranianos el pasado miércoles podrían estar destinados a una nueva operación Telaraña en Rusia, aunque no descartaron que fueran para la oposición georgiana.

«Los detenidos declaran que el destino final de los explosivos era Rusia», afirmó en rueda de prensa el subdirector del Servicio de Seguridad del Estado de Georgia, Lasha Magradze, aunque insinuó que podrían estar destinados para sabotear las próximas elecciones georgianas.

Durante los interrogatorios, los dos ciudadanos ucranianos detenidos declararon que planificaban trasladar 2,4 kilogramos de hexógeno de Ucrania y Rusia para una operación del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU), sostuvo.

«Según el conductor del camión que ingresó con hexógeno a Georgia procedente de Ucrania a través de Rumanía, Bulgaria y Turquía, un agente del SBU le dio el explosivo para que se lo entregara a una persona en Georgia, que luego lo trasladaría a Rusia para usarlo en la operación Telaraña 2». defienden.

Ucrania lanzó el pasado 1 de junio un audaz ataque con drones contra cinco aeródromos rusos, dos de ellos en Siberia, operación conocida como Telaraña en la que habría destruido o dañado decenas de aviones rusos.

Magradze señaló que pese a estas declaraciones, «hasta el momento lo que hemos establecido durante las investigaciones es que el destino final era Tiflis, en particular, una casa en el distrito Avalbari» de la capital georgiana.

«Entre otras versiones los investigadores trabajan activamente en el esclarecimiento de posibles vínculos de esta situación con las elecciones municipales georgianas del 4 de octubre y los planes anunciados por los grupos radicales», zanjó.

La oposición georgiana protagoniza multitudinarias desde hace meses para boicotear los próximos comicios, al no reconocer a las autoridades elegidas en las elecciones del año pasado, que califican de amañadas.EFE

mv-mos/jgb