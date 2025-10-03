Georgia celebra mañana comicios municipales boicoteados por la oposición

Tiflis, 3 oct (EFE).- Georgia celebrará mañana sábado unos comicios municipales boicoteados por la oposición, que ha llamado a sus partidarios a salir a las calles para intentar desbancar del poder a Sueño Georgiano, la formación que gobierna el país desde 2012.

El pasado jueves el Servicio de Seguridad del Estado detuvo a Zviad Kuprava, diputado de la asamblea legislativa de Tiflis y uno de los dirigentes del opositor Movimiento Nacional Unido (MNU), acusado de llamar a dar un golpe de Estado durante las municipales del próximo sábado.

El opositor publicó en las redes sociales un vídeo en el que llamó a los ciudadanos a «sabotear los comicios y dar un golpe de Estado», dijo subdirector del SEE, Lasha Magradze, al anunciar su detención.

En su llamamiento, Kuprava denunció que las elecciones municipales, son una «operación especial de Rusia» para fortalecer al Gobierno del Sueño Georgiano y sus políticas prorrusas.

En el vídeo, asegura que si la oposición consigue que no se vote en un solo colegio electoral, se producirá un «efecto dominó», que hará caer el Gobierno de Sueño Georgiano, la formación fundada por el multimillonario Bidzina Ivanashvili.

«Saldremos a las calles y no nos dispersaremos hasta que Sueño Georgiano abandone el poder usurpado», declaró a su vez el cantante de ópera Paata Burchuladze, una de los líderes de las protestas antigubernamentales.

Activistas de la oposición escriben en redes sociales que muchos miembros de las fuerzas de seguridad están listos para unirse a su bando.

El MNU, la mayor formación opositora del país, fundada por expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Una encuesta de GORBI (Georgian Opinion Research Business International), señala el partido gobernante obtendrá el 66,4 % de los votos.

Según el sondeo, Kakha Kaladze, secretario general de Sueño Georgiano, exdefensor del AC Milan y dos veces ganador de la Champions League, que se postula a su tercer mandato al frente de la alcaldía de Tiflis, obtendrá el 66,5 % por ciento de sufragios.

Desde noviembre de 2024, tras la decisión del Gobierno georgiano, de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028 estallaron continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron heridos. EFE

