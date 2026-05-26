Georgia celebra sus 35 años de independencia abrazada a la religión y distanciada de la UE

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Tiflis, 26 may (EFE).- Georgia celebró este martes el 35º aniversario de su independencia con un marcado énfasis en la fe cristiana que constituye su religión de Estado, y sin mostrar los colores de la bandera de la Unión Europea (UE), a diferencia de otros años.

El epicentro de las celebraciones fue la Plaza de la Libertad de Tiflis, engalanada con los colores rojo y blanco de la bandera nacional, al igual que la avenida Rustaveli, donde una pancarta en memoria del patriarca Iliá II, que condujo la Iglesia Ortodoxa Georgiana durante casi medio siglo y falleció en marzo, colgaba de la fachada del edificio del Parlamento.

El decorado festivo excluía los colores de la bandera de la UE, algo que algunos observadores atribuyen al enfriamiento de las relaciones entre Tiflis y Bruselas, que acusa a Georgia de un «retroceso democrático».

Las celebraciones se llevaron a cabo bajo el lema «La fe nos fortalece y el amor nos une», en un país que este año conmemoró solemnemente los 1.700 años de la declaración del cristianismo como religión de Estado.

En su discurso en la Plaza de la Libertad, el presidente, Mikheil Kavelashvili, afirmó que «la Iglesia desempeñó un papel decisivo en la preservación de la identidad nacional, la memoria histórica y la espiritualidad».

«Nuestra historia y nuestra fe son inseparables. Determinaremos el futuro de Georgia únicamente en función de los intereses de nuestro país», declaró.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, afirmó en su discurso que a lo largo de 17 siglos «Georgia ha conservado su identidad histórica e independencia hasta el día de hoy».

«Si no fuera por la fe del pueblo georgiano en la elección divina y la protección suprema, este milagro histórico no habría ocurrido», dijo el primer ministro, señalando que Georgia «es soberana e independiente hoy como nunca antes».

El patriarca georgiano Shio III, elegido en mayo, señaló en su discurso que «la celebración del 1.700 aniversario de la proclamación del cristianismo como religión oficial de Georgia simboliza los fundamentos espirituales de la nación».

Las celebraciones concluyeron con el vuelo de 12 aviones militares y helicópteros sobre Tiflis.

La oposición georgiana tenía previsto salir a la calle la noche de este martes para una gran manifestación con ocasión de la efeméride.

Uno de los líderes del Movimiento Nacional Unido, Irakli Pavlenishvili, prometió «decenas de miles de manifestantes» en las calles de Tiflis y calificó al gobierno de «banda político-criminal». EFE

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