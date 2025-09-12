The Swiss voice in the world since 1935

Georgia condena a 8,5 años de prisión a un matrimonio ruso que participó en protestas

Tiflis, 12 sep (EFE).- El Tribunal Municipal de Tiflis condenó este viernes a 8 años y medio de prisión por posesión de drogas a un matrimonio ruso que participó en las protestas opositoras del año pasado.

Los ciudadanos rusos, Anastasía Zinóvkina y Artem Gribul, fueron declarados culpables de adquirir y almacenar drogas, lo que conlleva a entre ocho y 20 años de prisión.

Ambos fueron arrestados el 17 de diciembre tras participar en las protestas en la capital georgiana del año pasado.

Según la Fiscalía, el matrimonio almacenaba 16 gramos de alfa-PVP, una droga sintética comúnmente conocida como Flakka, en su domicilio.

Sin embargo, los acusados no admitieron su culpabilidad y defienden que fue la Policía quien había colocado las drogas por motivaciones políticas.

A principios de septiembre, otro ciudadano ruso, Antón Chechin, que también participó en las manifestaciones, fue condenado también a 8 años y seis meses por posesión de drogas.

La Policía halló 4,3 gramos del mismo tipo de estupefaciente.

A finales de año pasado, Georgia fue escenario de protestas masivas después de que el primer ministro, Irakli Kobajidze, anunciara su decisión de suspender el proceso de apertura de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea.

Las manifestaciones se intensificaron con grandes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, quienes utilizaron gas y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

Durante los altercados fueron heridos unos 500 manifestantes y 170 policías.

Más de 50 manifestantes fueron detenidos y se enfrentan a severas penas de cárcel, aunque las condenas de los ciudadanos rusos han sido hasta el momento las más largas.

Tres manifestantes fueron detenidos por posesión de drogas, pero fueron finalmente absueltos por falta de pruebas. EFE

