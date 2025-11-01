Georgia congela su participación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Tiflis, 1 nov (EFE).- Georgia, que boicoteó la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la Asociación Oriental de la UE (Euronest) celebrada en Ereván del 28 al 30 de octubre, ha decidido retirarse de futuras reuniones de la organización, anunciaron este sábado las autoridades del país caucásico.

«El Parlamento Europeo ha convertido la plataforma Euronest en un arma para chantajear a los países vecinos», escribió en su canal de Facebook el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.

Papushvili agregó que el enfoque «hostil» y «partidista», adoptado por ciertas fuerzas en el Parlamento Europeo hace imposible la participación de la delegación georgiana en sus actividades.

Según él, «ciertos eurodiputados, conocidos por su postura política hostil, injusta y parcial hacia Georgia, introdujeron enmiendas en la resolución de la última sesión de Euronest que son completamente inaceptables e indignantes para la sociedad georgiana».

Así, «una de estas enmiendas califica las elecciones parlamentarias de 2024 en Georgia de ‘fraudulentas’ y al gobierno elegido por el pueblo georgiano de ‘autoproclamado'».

A principios de año Georgia suspendió también su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), que exige a Tiflis celebrar nuevas elecciones y liberar a todos los detenidos en protestas antigubernamentales que estallaron en otoño de 2024.EFE

