Georgia controlará el puerto de Anaklia en lugar de la corporación china que lo construye

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Tiflis, 6 jul (EFE).- El Gobierno de Georgia tomó la decisión de asumir el control total del puerto de Anaklia, actualmente en fase de construcción, en lugar del consorcio chino-singapurés que construye esta terminal a orillas del mar Negro desde 2024, según anunció este lunes la ministra de Economía georgiana, Mariam Kvirishvili.

«Se tomó la decisión importante de que el Gobierno se mantendrá como principal propietario de la infraestructura portuaria de Anaklia y se ocupará de su desarrollo y control», aseveró en una rueda de prensa.

La titular de Economía señaló que «este puerto jugará un rol de suma importancia para fortalecer las capacidades de tránsito de Georgia en el contexto de creciente papel del Corredor medio entre Occidente y Oriente, la ruta comercial y económica más corta e importante entre Europa y Asia».

Kvirishvili señaló que «Georgia juega un papel clave en esta ruta, por lo que el Gobierno invertirá hasta 2032 un total de 7.000 millones de dólares en obras estratégicas como el puerto de Anaklia, autopistas de alta velocidad y la modernización de los ferrocarriles».

La ministra destacó «el interés internacional sin precedentes de las compañías occidentales, China, los países del golfo Pérsico, Asia Central y nuestros vecinos en el puerto de Anaklia».

«El proyecto es internacional y estratégico, por ello para nosotros es prioritario encausar su desarrollo en base a un modelo en el que el Estado tendrá el papel fundamental», dijo.

El control del puerto permitirá a Tiflis impulsar su desarrollo en asociación con varios países y compañías a la vez «para lograr la máxima eficacia», en lugar de depender solo de la contraparte china.

«El Estado será el propietario total del puerto de Anaklia y arrendará sus terminales a los socios extranjeros», puntualizó.

Señaló que muchos países de Occidente están interesados en esto, aunque eludió adelantar detalles, ya que «las negociaciones continúan».

La construcción de este puerto de gran profundidad arrancó en octubre de 2024 de la mano de la compañía belga Jan De Nu, y posteriormente el consorcio China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment ganó la licitación de las obras y su posterior control.

La participación china generó críticas en Occidente, que teme el fortalecimiento de Pekín en esta región.

Está previsto que las obras concluyan en 2029, tras lo cual el puerto contará con una capacidad de tránsito de hasta 600.000 contenedores anuales, un total de 8 millones de toneladas.

Según el proyecto, la profundidad de este puerto, a orillas del mar Negro y en la frontera con la región separatista de Abjasia, será de 20 metros, tres más que en el puerto ruso de Novorossíisk y en el turco Erdemir.

El puerto permitirá conformar la ruta más corta entre Europa y Asia, por lo que el tiempo de transporte de un contenedor se reduciría a entre 9 y 14 días en comparación con otras rutas. EFE

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