Georgia expresa disposición a cooperar al presidente de Asamblea Parlamentaria de OSCE

Tiflis, 9 mar (EFE).- Las autoridades georgianas expresaron este lunes su disposición a cooperar con la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el español Pere Joan Pons.

”Georgia es un miembro activo de la Asamblea Parlamentaria y está plenamente preparada para un diálogo constructivo”, declaró el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, tras una reunión con la delegación encabezada por Pons en Tiflis.

Pons, por su parte, calificó el encuentro con Papuashvili de ”interesante”, y aseguró que fueron tratados muchos asuntos ”candentes”.

Se espera que el español también mantenga hoy reuniones con representantes de la oposición georgiana y organizaciones no gubernamentales que operan en el país.

La OSCE destacó en octubre de 2024 la buena organización de las elecciones parlamentarias en Georgia, que fueron rechazadas por la oposición, aunque denunció muchos casos de coerción de los votantes.

Desde 2024, los detractores del Gobierno del país caucásico celebran protestas diarias para exigir nuevas elecciones.EFE

