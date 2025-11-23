Georgia indulta a 49 personas con motivo del Día de San Jorge

Tiflis, 23 nov (EFE).- El presidente georgiano, Míjeil Kavelashvili, indultó este domingo a 49 personas con motivo del Día de San Jorge.

«El indulto afecta a 14 personas que cumplían condena fuera de prisión y a 34 en prisión», mientras que «a una persona se le borraron los antecedentes penales. Georgia ejerce el derecho exclusivo que le otorga la Constitución por razones humanitarias y en beneficio del Estado», informó la administración presidencial.

Georgia es el único país que celebra el Día de San Jorge dos veces, el 23 de abril y el 23 de noviembre, cuando fue torturado.

El mes pasado, el Parlamento georgiano aprobó una ley que contempla arrestos y penas de cárcel contra los participantes en mítines y manifestaciones que violen la ley, después de las violentas protestas opositoras que siguieron a las elecciones municipales del 5 de octubre.

Según el nuevo Código Penal, en caso de reincidencia -tres faltas- a la hora de desacatar o insultar a la policía, el culpable podría cumplir hasta dos años de cárcel.

Mañana, el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano.EFE

