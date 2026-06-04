Georgia lanza campaña contra la minería ilegal de criptodivisas

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Tiflis, 4 jun (EFE).- Las autoridades georgianas dieron hoy el pistoletazo de salida a una campaña contra la minería ilegal de criptodivisas en la región turística de Mestia, favorecida con electricidad gratis, al requisar en el marco de una operación policial 148 dispositivos electrónicos usados para este fin.

«Los investigadores establecieron que estos dispositivos utilizaban sistemáticamente de modo ilegal grandes cantidades de energía eléctrica para generar divisas digitales y obtener ingresos ilícitos», señaló el Ministerio de Interior de Georgia en un comunicado.

Según Interior, este delito puede conllevar una condena de hasta tres años de cárcel.

La operación policial tuvo lugar en seis localidades georgianas, del municipio de Mestia, emplazamiento montañés a unos 450 kilómetros al noroeste de la capital del país, en el marco de la campaña anunciada el pasado lunes por el vice primer ministro georgiano Mamuka Mdinaradze.

El titular señaló que estas medidas se toman para combatir la minería ilegal de criptodivisas que ocasiona considerables gastos de electricidad.

Esta situación se agrava ya que estas localidades de la región de Mingrelia-Alta Esvanetia reciben la electricidad de modo gratuito, lo cual impulsó la aparición masiva de este tipo de actividades.

Según Mdinaradze, el Estado pierde anualmente entre 20 y 25 millones de lari (7,4-9,2 millones de dólares).

«El Gobierno comenzará a instalar contadores eléctricos en Esvanetia para solucionar este problema», sostuvo.

Señaló que esto no implica que la electricidad deje de ser gratuita, pero «hasta determinado nivel».

«Los agentes del orden vigilarán y detectaran los casos de consumos de electricidad ilegales de gran magnitud. La calidad del servicio eléctrico empeora debido a la sobrecarga de las redes y líneas, tienen lugares con fallos, lo cual afecta negativamente no solo a la población sino también al turismo», dijo.

Añadió que el año pasado el consumo eléctrico en este municipio ascendió a 133 millones de kilovatios hora, trece veces más que en otros municipios con la misma cantidad de personas.

Esta situación se tornó especialmente grave desde 2021, al detectarse niveles de consumo récord en esta región.

El alcalde local, Kapitón Dzhorzholiani, declaró a la prensa que «se trata de una decisión muy correcta y oportuna».

«La restricción de la minería incidirá positivamente en el desarrollo de nuestra región. El gasto excesivo de electricidad nos dañaba mucho. Se daban casos en que los turistas se marchaban por falta de electricidad», indicó. EFE

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