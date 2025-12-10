Georgia saluda inclusión de su cultura de trigo en lista de Patrimonio Cultural Inmaterial

Tiflis, 10 dic (EFE).- Las autoridades de Georgia saludaron este miércoles la inclusión de su cultura del trigo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi.

«Es fundamental para Georgia que nuestro patrimonio sea reconocido a nivel mundial», dijo en rueda de prensa el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

Mientras, el jefe del Parlamento, Shalva Papuashvili, destacó que el reconocimiento de la Unesco es un «momento especial» para el pueblo georgiano, ya que se ha confirmado que su país es uno de los «centros más antiguos de domesticación del trigo silvestre».

La Unesco reconoció el valor de la cultura del trigo en Georgia, al señalar que abarca «tradiciones centenarias» desde la labranza de la tierra a la elaboración del pan en hornos tradicionales.

Para las comunidades que la practican, el trigo endémico es un símbolo de vida, crecimiento y abundancia, según la organización.

Los georgianos siguen costumbres específicas para la siembra y la cosecha, reservando el trigo para ocasiones especiales como comidas rituales y festividades religiosas. EFE

