Georgia vive un apagón por segundo día consecutivo

Compartir

1 minuto

(Actualiza con apertura de caso penal por sabotaje)

Tiflis, 25 jul (EFE).- Georgia vivió la madrugada de este sábado un apagón que afectó a la capital del país, Tiflis, y varias regiones.

La jornada anterior, el país caucásico también vivió una situación similar, que afectó a todo el país y fue subsanada en unas 4-5 horas.

Debido al apagón de este sábado el metro de Tiflis suspendió sus operaciones y también se detuvieron los trenes de la red ferroviaria.

Según pudo constatar EFE, el suministro eléctrico comenzó a restablecerse lentamente en Tiflis dos horas después del apagón.

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre la situación y sus posibles causas.

A la vez, se informó que el Servicio Estatal de Seguridad georgiano había iniciado una investigación penal por sabotaje a raíz de los dos apagones de gran magnitud en el país caucásico.

La obstrucción del funcionamiento normal de una empresa estatal con el fin de poner en peligro los intereses del Estado conlleva en Georgia una pena de hasta 10 años de prisión. EFE

mv-mos/mb/fpa