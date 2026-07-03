Georgia y Uzbekistán firman declaración sobre asociación estratégica

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Tiflis, 3 jul (EFE). El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, firmaron hoy una declaración sobre asociación estratégica entre ambos países en el marco de la visita del mandatario uzbeko a la nación caucásica.

El jefe del Gobierno georgiano calificó Uzbekistán de «importante y fiable socio y amigo», mientras Mirziyoyev celebró el apoyo fiable que recibe su país de Georgia en la región del Cáucaso sur.

Durante las negociaciones ambos líderes estudiaron la posibilidad de elevar el volumen de intercambio comercial bilateral hasta los 1.000 millones de dólares anuales, tres veces más en comparación con las cifras actuales, que el año pasado fueron de 270 millones de dólares.

Fuentes gubernamentales georgianas afirmaron a EFE que «la parte uzbeka está interesada en los puertos georgianos de Batumi y Poti, en el mar Negro, para el transporte de sus cargas a los mercados europeos».

En junio pasado el primer ministro de Georgia visitó las naciones centroasiáticas de Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán, y firmó un acuerdo de asociación estratégica con las autoridades kazajas.

En ese marco, la ministra de Exteriores georgiana, Maka Bochorishvili, señaló que «las relaciones de Georgia y Asia Central adquieren una importancia estratégica en el marco del desarrollo del Corredor medio», que permitirá el tránsito de mercancías entre Asia y Europa.EFE

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