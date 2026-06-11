Georgieva (FMI), al Eurogrupo: no gastéis el dinero que no tenéis

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Luxemburgo, 11 jun (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pidió este jueves a los países de la eurozona que sean «prudentes» a la hora de responder a la crisis de Oriente Medio para dejar espacio fiscal para otras prioridades, en particular, a aquellos con altos niveles de deuda y déficit públicos.

La excomisaria europea presentó este jueves a los ministros de Economía y Finanzas del área del euro (el Eurogrupo) el informe del FMI sobre la economía europea, que augura una ralentización del crecimiento y un aumento de la inflación por la guerra, pero advierte a los socios de que «no está justificado» adoptar ayudas generalizadas para aliviar el encarecimiento de la energía y les pide que cualquier medida sea temporal y dirigida a los hogares vulnerables.

«Nuestro mensaje es: tened mucho cuidado. Sencillamente no sabemos cuánto van a durar las perturbaciones del suministro y cuánto va a golpear a las economías, así que no toméis decisiones basándoos en la esperanza de que se acabará pronto», resumió Georgieva en la rueda de prensa tras el encuentro.

«Tomad decisiones basándoos en un enfoque prudente, que requiere preservar el espacio fiscal; tenéis otras prioridades. Y, por favor, por favor, por favor, los que tenéis alto déficit y alta deuda, tened mucho cuidado de no gastar el dinero que no tenéis», recomendó.

La directora gerente del FMI hizo esta advertencia preguntada por la propuesta de la Comisión Europea de ampliar la flexibilidad que dan las reglas fiscales para el gasto en defensa a las medidas energéticas, de modo que los países puedan destinar a ellas hasta un 0,3 % de su PIB cada año entre 2026 y 2028, con un máximo del 0,6 % del PIB en ese periodo, sin que compute para el déficit.

Si bien Georgieva consideró que Bruselas ha hecho «lo mejor que ha podido» al plantear una flexibilidad acotada, el informe del Fondo advierte de que cualquier nueva flexibilización de las reglas fiscales «socavaría la credibilidad» de las mismas y pondría la deuda pública «en una senda aún más alta». Y pide a los países muy endeudados que se ciñan a las sendas de gasto pactadas antes de la guerra.

En general, la excomisaria europea de Presupuesto reconoció que la eurozona tendrá que encontrar un «equilibrio muy difícil», entre mantener ancladas las expectativas de inflación a corto plazo y amortiguar el ‘shock’ energético para hogares y empresas, pero «dentro del espacio fiscal disponible».

Bruselas defiende la flexibilidad

Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, reconoció que las opiniones de los socios del euro sobre esta flexibilidad adicional son divergentes y defendió que la medida está «limitada tanto en volumen como en tiempo», frente a las «críticas» expresadas por algunas capitales.

«Las opiniones sobre este tema varían, pero en general se reconoció que hemos de trabajar para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que es lo que prevé esta flexibilidad adicional», enfatizó el ex primer ministro letón.

Dombrovskis explicó, además, que Bruselas está preparando los detalles técnicos que regirán este margen fiscal, pero insistió en que incluirá, por ejemplo, inversiones en renovables y redes eléctricas, subsidios a hogares y empresas para apoyar medidas que reduzcan su consumo de gas y diésel, mejoras de la eficiencia energética y apoyo a la movilidad eléctrica.

A su lado, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, defendió que el objetivo último es proteger a los hogares y empresas más vulnerables del ‘shock’ con medidas a corto plazo que «no contradigan» la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y también sean «coherentes» con la estrategia energética del bloque a corto plazo.

«Sabemos perfectamente que la reacción que tengas a una crisis tiene implicaciones a largo plazo», dijo el ministro griego de Finanzas, quien reconoció también la «división de opiniones» al respecto en el seno del Eurogrupo pero apuntó que la Comisión ha encontrado con su propuesta el «punto adecuado» entre aquellos países que quieren «cero flexiblidad» y los que la reclamaron. EFE

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