Georgieva (FMI) descarta que la IA atraviese una burbuja como la de las «puntocom»

1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo este jueves en el foro de Davos que no ve riesgos significativos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) comparables a los de la burbuja de las «puntocom» de finales de los años 90 del siglo pasado.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, Georgieva ha descartado que las dudas que generan las millonarias inversiones necesarias para poner en marcha esta tecnología pueda provocar una crisis bursátil como la que hace más de tres décadas llevó a la quiebra a varias compañías tecnológicas.

No obstante, ha admitido que «habrá momentos de crisis», en el sector tecnológico y en otros, porque las crisis son inherentes al sistema.

Georgieva se ha mostrado además contraria al «exceso» de regulación, que «ahoga» la iniciativa privada y la asunción de riesgos. EFE

