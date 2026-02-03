Georgieva (FMI) dice que la UE tiene que adaptarse ante un mundo que se mueve «muy rápido»

El Cairo, 3 feb (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este martes desde Dubái que la Unión Europea (UE) tiene que adaptarse ante un mundo que se mueve «muy rápido» pese a la preferencia de los Veintisiete por «construir consensos», algo que lleva «mucho tiempo».

«Vemos en Europa un enorme potencial para impulsar la competitividad, la productividad y el crecimiento. ¿Por qué no ocurre? Porque a 27 países les resulta difícil llegar a un acuerdo, y Europa valora mucho la construcción de consensos. Construir consensos lleva mucho tiempo. El mundo se mueve muy rápido y Europa tiene que adaptarse; no va a ser al revés», afirmó la economista búlgara en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés).

Explicó que los Veintisiete marcan sus «líneas rojas», y lo que la Unión Europea (UE) «necesita ahora es tomarse el tiempo para borrar esas líneas rojas y concentrarse en su desempeño como una sola unión económica».

«La gente quiere hacer negocios en Europa, pero es demasiado complicado», sostuvo la antigua vicepresidenta de la Comisión Europea (2014-2016) y posteriormente directora general del Banco Mundial (2017-2019).

A la audiencia que asistió a su presentación en la capital económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Georgieva recomendó que «no copien a las instituciones europeas», dado que son «demasiado complejas».

Sí afirmó, sin embargo, que copiaría «una cosa de Europa», la cual le parece «increíblemente impactante», que es la compañía europea Airbus, con sede en Francia.

«Cuando Europa creó Airbus hizo algo fabuloso: creó un competidor muy potente para Boeing. Hoy, uno de cada dos aviones del planeta procede de Europa. Así que, para el Golfo, consigan su propio ‘Airbus'», dijo Georgieva.

Por último, la economista señaló que nos encontramos ante un mundo de «shocks exógenos más frecuentes», los cuales no van a cambiar.

«Vivimos en un mundo de incertidumbre, y eso tampoco va a cambiar. Entonces, ¿qué puede hacer un país, una empresa o un hogar? Poner la casa en orden, llevar la economía al mejor estado posible, contar con buenas políticas y buenas instituciones, asignar bien los recursos financieros, y no depender de que el resto del mundo venga de alguna manera a rescatarte», sentenció. EFE

