Georgieva (FMI) llama «construir músculo» frente a lo «impensable» en nuevo orden global

3 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, instó este lunes a «construir músculo» para ser capaces de afrontar eventos «impensables» hasta ahora en el nuevo orden mundial, al tiempo que advirtió a Europa de que no debe «dar por segura» la resiliencia de su economía.

En un evento organizado por el centro europeo de estudios Bruegel en Bruselas, la búlgara confesó estar «muy preocupada» por el hecho de que no exista todavía un reconocimiento «total» de «cuánto ha cambiado el mundo».

«Estamos en un punto en el que realmente tenemos que construir músculo para afrontar lo impensable y gestionarlo cuando ocurra. Permanecer tranquilos y serenos y actuar en consecuencia», recomendó.

La directora del FMI y antigua vicepresidenta de la Comisión Europea (2014-2016) señaló que se olvida «un ingrediente muy importante» cuando se habla del «nuevo mundo».

«Sabemos cómo era el viejo, pero no sabemos realmente dónde vamos a aterrizar en esta transformación», que es a la vez «geopolítica, tecnológica, demográfica y climática», dijo.

A su juicio, un factor «menos reconocido» que está sosteniendo la economía mundial en este momento de incertidumbre es la existencia de «buenas políticas e instituciones fuertes», entre las que ha citado como ejemplo la independencia de los bancos centrales en medio de los ataques de la administración de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powel.

«Si miras la historia de la humanidad, los últimos siglos, lo que te dice es que un país se convierte en rico en ausencia de recursos naturales invirtiendo en educación, infraestructuras y estado de derecho. Si pierdes el estado de Derecho corre el riesgo de dañar el funcionamiento de la economía», avisó.

En el caso concreto de Europa, Georgieva recordó que la UE «ha superado crisis bastante complicadas manteniendo la solidaridad», como la crisis financiera de principios de siglo, pero remarcó que el continente se enfrenta ahora a una «crisis de competitividad» que «no es ni mucho menos un problema menor».

«Hemos sido muy claros: si Europa sigue quedándose rezagada en productividad y crecimiento, esto llevaría a la erosión del pacto social», advirtió antes de afirmar que el Viejo Continente «simplemente no puede permitirse ofrecer educación, sanidad y servicios públicas de la forma en que lo ha hecho durante décadas».

«No creo que los políticos tengan las agallas de decirle directamente a su gente que tenemos que hacerlo o de lo contrario seremos pobres e irrelevantes. No inmediatamente pero va a pasar», continuó para después subrayar que «en este momento de la historia» es «vital» que Europa concentre sus esfuerzos en mejorar el funcionamiento del mercado único». EFE

