Georgieva respalda plan económico de Milei y reconoce el «sacrificio» hecho por Argentina

Compartir

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 27 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dio este lunes un fuerte respaldo al programa económico del presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, y reconoció el «sacrificio» hecho por los ciudadanos argentinos en la «difícil» transición para recuperar la estabilidad macroeconómica.

«Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno y de la perseverancia y del sacrificio del pueblo argentino», afirmó Georgieva en una rueda de prensa ofrecida en el primero de sus dos días de visita a Argentina, el país que más debe al FMI.

En medio de protestas callejeras convocadas por fuerzas políticas de izquierda, la máxima representante del Fondo visitó primero el Palacio de Hacienda, donde se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, antes de visitar a Milei en la Casa Rosada.

Por «buen camino»

Caputo, que le regaló a Georgieva una camiseta de la selección argentina de fútbol con el nombre ‘Kristalina’ y el número 10 estampados, resaltó la «confianza» que la directora gerente del Fondo ha mostrado en el programa económico de Milei y la relación «excelente» con el organismo, con el que Argentina firmó en abril de 2025 un acuerdo de facilidades extendidas por un total de 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina mejoró tras las dos primeras revisiones, hecho que Georgieva resaltó este lunes.

Afirmó que Argentina ha mostrado «una gran determinación» por acumular reservas y «está por un buen camino y, por ende, no va a haber necesidad de una financiación» adicional a la ya prevista en el acuerdo vigente.

«Progreso» macroeconómico

Tras visitar el Ministerio de Economía, Georgieva se trasladó a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, donde mantuvo primero una reunión con Milei y luego un encuentro con el Gabinete de Gobierno.

En un mensaje en redes sociales, Georgieva calificó como «productiva» su conversación con Milei, a quien alentó a mantener su agenda de reformas económicas y a «destrabar» la inversión para impulsar el crecimiento.

La directora gerente del FMI celebró el «progreso macroeconómico y de estabilidad financiera» logrado por Argentina desde finales de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia y puso en marcha un severo plan de ajuste fiscal, cuyo símbolo, una motosierra, se vio en una de las fotografías del encuentro de este lunes entre el mandatario y Georgieva.

La número uno del Fondo destacó la mejor posición fiscal de Argentina, el proceso de desinflación y el regreso de la confianza en el país por parte de los mercados.

En el primer semestre del año, la economía argentina acumuló un crecimiento del 1,7 %, apalancada en la producción de hidrocarburos, la minería y la agricultura, pero con la industria y el comercio aún golpeados por una demanda doméstica deprimida por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, los problemas de crédito y políticas de apertura comercial que han afectado a la producción manufacturera local.

La tasa de desempleo es del 7,8 %, pero se mantiene en esos niveles gracias al crecimiento del empleo informal -un fenómeno que Georgieva calificó de «preocupante»-, mientras se han destruido 341.396 puestos de trabajo formal desde la llegada de Milei al Gobierno.

«Yo sé que la transformación que Argentina está atravesando es difícil», sostuvo Georgieva, quien animó a los argentinos a dejar el «miedo» y la «incertidumbre» atrás y «perseverar» en la senda del orden y la estabilidad económica para «transformar» el país.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.870 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del organismo. EFE

nk/pd/lpm

(foto) (vídeo)