GFR Media y la Agencia EFE destacan la IA como método de apoyo al trabajo periodístico

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San Juan, 20 may (EFE).- GFR Media y la Agencia EFE destacaron este miércoles que las herramientas de inteligencia artificial (IA) facilitan el trabajo periodístico, pero deben ser supervisadas por humanos, en un foro conjunto celebrado en Puerto Rico.

«Finales de 2022, principios de 2023, llega el boom de la inteligencia artificial generativa y empezamos a ver que podía haber grandísimas capacidades», explicó Juan Manuel Ruiz, director de Tecnología y Sistemas de la Agencia EFE.

Durante su intervención en el foro ‘Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico’, Ruiz precisó que EFE seleccionó ‘prompts’ de IA «bien trabajados», que pudieran ayudar a la edición diaria de los plumillas.

Desde entonces, los periodistas de la agencia cuentan con recursos de automatización inteligente que les sugieren títulos, descripciones SEO, traducciones, generan ladillos que son subtítulos para separar las noticias en distintos párrafos, y herramientas de transcripción de entrevistas.

Asimismo, la agencia incluyó el chatbot ‘EFE Plus’ que permite tener una conversación con el amplio archivo histórico de la agencia, que se creó en 1939.

«La potencia, se pueden imaginar, es enorme. Esto nos permite facilitar algunas tareas de nuestros periodistas que de forma continua pueden preguntar, pueden intentar investigar sobre hechos pasados que enriquezcan las informaciones que tienen que dar en la actualidad», aseveró Ruiz.

A su juicio, la IA «ofrece una versión corregida, que obviamente debe ser valorada por el periodista para realmente decidir si las sugerencias son adecuadas o no».

Por su parte, Carlos J Martínez, editor senior de estrategia digital y suscripciones de GFR Media, explicó que desde hace un año Nuevo Día y Primera Hora trabajan con una herramienta que aumentó un 67 % la productividad de los redactores al ayudar a publicar las noticias de agencias, que antes tardaban 15 minutos y ahora 5.

Del mismo modo, GFR integró en septiembre pasado traducciones con IA para optimizar su sección de inglés, que es exclusiva para suscriptores.

«La IA nos ayudará a contar estas historias mejor porque la tecnología cambia. Todo el día está cambiando, pero los valores del periodismo por los que se rigen el Nuevo Día y Primera Hora no van a cambiar. La ética sigue ahí», sentenció Martínez, agregando que nada se publica automáticamente y «todo pasa por el ojo de un ser humano».

El editor senior de estrategia digital y suscripciones concluyó que las historias deberán seguir siendo escritas por periodistas porque la IA «no va una escena de crimen, no hace una entrevista profunda con la gobernadora, no identifica cuáles son los temas importantes para el país».

EFE es la primera agencia de noticias del mundo en español con una potente red mundial de periodistas, presentes en más de un centenar de países; mientras que GFR Media es una empresa puertorriqueña que opera una amplia gama de plataformas digitales e impresas como los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora.

Este es el tercer foro internacional que realizan GFR Media y la Agencia EFE desde Puerto Rico, como parte de una alianza que tiene como objetivo abordar temas medulares y de trascendencia para la isla e Hispanoamérica. EFE

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