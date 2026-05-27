Ghana celebra que el papa pida perdón por tardar la Iglesia en condenar la esclavitud

2 minutos

Nairobi, 27 may (EFE).- El Gobierno de Ghana celebró este miércoles que el papa León XIV pidiera «sinceramente perdón» en nombre de la Iglesia católica por haber tardado siglos en condenar la esclavitud en un pasaje de su encíclica sobre la Inteligencia artificial, «Magnifica humanitas», publicada el pasado lunes.

«Esta declaración representa un acto de valentía moral por parte del Papa y una importante contribución a la búsqueda global de la verdad histórica, la dignidad humana y la justicia», afirmó el Gobierno ghanés en un comunicado.

Ghana valoró el «compromiso de larga data» de León XIV con «el servicio, la compasión y la dignidad de la persona humana».

«Durante cinco siglos -recordó-, millones de africanos y personas de ascendencia africana sufrieron un sufrimiento y una deshumanización inimaginables a través de sistemas de esclavitud racializada, cuyos efectos siguen marcando sociedades y comunidades en todo el mundo».

Para el Ejecutivo de Accra, «el reconocimiento honesto de esta dolorosa historia sigue siendo un paso esencial hacia la sanación, la reconciliación y un futuro más justo».

Ghana considera ese reconocimiento «particularmente significativo» en un momento en que la comunidad internacional reflexiona sobre las consecuencias históricas de la esclavitud y el colonialismo.

En su encíclica, León XIV admite que no se puede «negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud».

«Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud, en particular con León XIII», recordó.

«Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón», escribió el pontífice.

El pasado marzo, la Asamblea General de la ONU reconoció la esclavitud de los africanos en el comercio transatlántico de esclavos como el «crimen más grave contra la humanidad», al aprobar una resolución propuesta por Ghana.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado. EFE

pa/ajs