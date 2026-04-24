Ghana convocó al embajador de Sudáfrica por «incidentes xenófobos» en ese país

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Nairobi, 24 abr (EFE).- El Gobierno de Ghana convocó al embajador sudafricano en el país tras «incidentes xenófobos» sucedidos en las últimas semanas y difundidos en las redes sociales, donde vídeos muestran a supuestos migrantes africanos acosados en Sudáfrica.

En un mensaje difundido a través de la red social X a última hora del jueves, el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, señaló que, en la reunión con el embajador en funciones, Thando Dalamba, le transmitió «la firme condena del Gobierno de Ghana por los continuos ataques xenófobos contra los ghaneses y otros africanos que viven en Sudáfrica».

«Instamos a las autoridades sudafricanas a que adopten medidas decisivas para proteger los derechos humanos y a dignidad de nuestros ciudadanos y de todos los africanos», aseveró el ministro, al solicitar que se «agilicen las investigaciones» sobre los hechos.

En un comunicado, el departamento de Ablakwa destacó que la reunión buscaba «expresar formalmente una profunda preocupación por los actos reportados de intimidación y acoso contra ciudadanos extranjeros, entre ellos ghaneses, tal y como se muestra en vídeos virales que han tenido amplia difusión».

Aunque en el caso actual no se han registrado muertos ni heridos, el Ministerio recordó que «incidentes similares ocurridos en el pasado habían provocado pérdidas de vidas humanas y daños materiales».

El comunicado mencionó como ejemplo el caso de un ciudadano ghanés en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal (este), que, a pesar de contar con residencia legal, «fue abordado y se le pidió que presentara pruebas de su situación legal y, además, se le ordenó que abandonara Sudáfrica y ‘arreglara su país'».

En las citadas imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a grupos de gente en las calles buscando, increpando e incluso apaleando a supuestos migrantes africanos, mientras en las últimas semanas protestas antimigración se tornaron violentas.

A principios de mes, tras una marcha antimigración que degeneró en ataques contra negocios de extranjeros en la provincia del Cabo Oriental (este) después de que un manifestante alegara haber sido apuñalado por un migrante, la ministra sudafricana de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, rechazó la violencia pero recordó a los nigerianos residentes en Sudáfrica que «son visitantes en el país».

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia. EFE

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