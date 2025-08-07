Ghana decreta tres días de luto por el accidente de helicóptero que dejó ocho muertos

Nairobi, 7 ago (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, decretó tres días de luto nacional a partir de este jueves, tras el accidente de helicóptero en el que murieron ocho personas, entre ellas dos ministros, informó la Presidencia en un comunicado.

Mahama suspendió además todas sus actividades y programas previstos para el resto de la semana, según señaló a última hora del miércoles el portavoz presidencial, Felix Kwakye Ofosu, quien calificó lo ocurrido como una «tragedia nacional».

El Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Julius Debrah, ordenó que todas las banderas ondeen a media asta hasta nuevo aviso.

El siniestro tuvo lugar en la región ghanesa de Ashanti, en el centro del país, donde el helicóptero, un modelo militar chino Z-9, se estrelló por causas aún desconocidas, según indicó Debrah.

Las Fuerzas Armadas de Ghana habían confirmado previamente que se realizaban labores de búsqueda y evaluación de los restos, después de perder el contacto con la aeronave poco después de despegar de Accra, la capital, a las 09:12 GMT.

Entre las víctimas se encuentran el ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el titular de Medioambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ibrahim Murtala Mohammed.

También fallecieron otros altos cargos, como el coordinador nacional adjunto de Seguridad en funciones, Muniru Mohammed; el exparlamentario Samuel Aboagye, y el vicepresidente del gobernante Congreso Nacional Democrático (NDC, en inglés), Samuel Sarpong.

El suceso ha generado conmoción en distintos países africanos, y los presidentes de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; Gabón, Brice Oligui Nguema; Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, y Gambia, Adama Barrow, trasladaron sus condolencias a Mahama y al pueblo ghanés a través de la red social X.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, también expresó sus condolencias al Gobierno de Ghana, así como su solidaridad con las Fuerzas Armadas y con el NDC. EFE

