Ghana rescata de Costa de Marfil a 28 víctimas de trata con falsas promesas de ir a Europa

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Nairobi, 11 may (EFE).- El Gobierno de Ghana informó este lunes sobre el rescate y la repatriación desde Costa de Marfil de 28 presuntas víctimas de trata de personas a las que les habían prometido llegar a Europa.

«Hemos rescatado y repatriado con éxito a 28 ghaneses de Costa de Marfil, víctimas de una sofisticada red de trata de personas», indicó a través de la red social X el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Sam Oukudzeto Ablakwa.

«Les habían prometido un paraíso en Europa tras extorsionarlos con enormes sumas de dinero. Afortunadamente, gracias a nuestra operación especial, ya están de vuelta en Ghana sanos y salvos», añadió.

En un comunicado, la cartera de Ablakwa detalló que los rescatados este domingo son «predominantemente jóvenes» y pudieron ser asistidos gracias a un operación realizada por las fuerzas de seguridad y por la Embajada de Ghana en Costa de Marfil, país que colaboró y proporcionó información.

«Las víctimas rescatadas (…) están colaborando actualmente con las investigaciones» mientras el Gobierno ghanés está «realizando todos los esfuerzos necesarios para desmantelar estas redes criminales y llevar a los cabecillas ante la justicia», añadió.

El Ministerio alertó a la población sobre «los peligros que conlleva recurrir a agencias de contratación no autorizadas que prometen viajes y oportunidades laborales» y recomendó «verificar» con las autoridades cualquier anuncio u oferta de trabajo «para evitar ser víctimas» de estafas. EFE

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