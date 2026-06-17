Ghana y Panamá empatan 0-0 al descanso

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Toronto (Canadá), 17 jun (EFE).- Las selecciones de Ghana y Panamá empatan sin goles al descanso del partido que disputan este miércoles en el estadio de Toronto, en el debut de ambas en el Grupo L del Mundial 2026, en el que también están Inglaterra y Croacia.

En un partido con pocos remates al arco en el primer periodo, ambos equipos deberán salir por el triunfo ya que en la segunda fecha Ghana, dirigida por el portugués Carlos Queiroz, se medirá con Croacia.

El equipo canalero busca en este encuentro el primer triunfo mundialista de su historia. EFE

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