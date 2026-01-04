Gian Guzmán, ejecutivo del año en el béisbol dominicano

Santo Domingo, 4 ene (EFE).- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció este domingo a Gian Guzmán, actual gerente general de las Águilas Cibaeñas, como el ganador del premio Ejecutivo del Año del campeonato de béisbol invernal 2025-26.

Guzmán fue elegido como el ganador de esta distinción en la elección (mediante votación) en la que participaron periodistas especializados que cubren las incidencias del campeonato de la Lidom.

El premio reconoce la labor gerencial y estratégica más destacada del campeonato, valorando aspectos como la construcción del plantel, el manejo del personal y los resultados obtenidos a lo largo de la temporada.

En la elección, Guzmán superó a Jesús Mejía, de los Toros del Este, a Jaylon Pimentel, de los Gigantes del Cibao, y a Carlos Peña, de los Leones del Escogido. Cada uno de los equipos en los que laboraron estos gerentes avanzaron a la semifinal del béisbol dominicano.

Con su labor al frente de la parte ejecutiva, Guzmán logró que las Águilas Cibaeñas (32-17) terminaran con el mejor registro en la serie regular del torneo.

Guzmán y su cuerpo de trabajo lograron integrar en el equipo cibaeño una combinación de jugadores veteranos y jóvenes talentos que vieron acción por primera vez de manera recurrente en el campeonato local, el cual colocaron a disposición del experimentado dirigente colombiano Luis “Pipe” Urueta, a quien también llegó al conjunto antes del inicio de esta temporada, tras laborar con los Gigantes del Cibao.

Guzmán, quien contó con la presencia de veteranos como Aderlin Rodríguez, Jugador Más Valioso del pasado torneo, Juan Lagares, Richard Rodríguez, Ezequiel Durán o Webster Rivas, tuvo su mayor éxito al integrar a talentos jóvenes como Alberto Rodríguez, ganador del premio Novato del Año, así como a los también debutantes Jean Carlos Henríquez, Emmanuel Rodríguez y Ángel Genao, quienes brindaron solidez al juego de los cibaeños.

Además de los jóvenes antes mencionados, Jorge Tavarez dio un paso adelante y se consolidó como el as de la rotación abridora del equipo, terminando la etapa regular con marca de 4-1 y porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.49, colocándose entre los candidatos al premio Lanzador del Año de la temporada.

La distinción es la segunda que consigue la gerencia de las Águilas en años consecutivos, ya que la del pasado campeonato la obtuvo Ángel Ovalles, quien en esta campaña trabajó con las Estrellas Orientales. EFE

