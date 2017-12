Derechos de autor

“En las periferias se generan las nuevas formas de crear” Norma Domínguez, Buenos Aires 12 de noviembre de 2017 - 11:00 El fotógrafo suizo Gian Paolo Minelli llegó a Argentina a fines de 1999 y desde entonces reparte su vida entre su Tesino natal y la Ciudad de Buenos Aires, y en ese andar errante logró que su arte brillara en ciudades tan distantes y distintas como Rotterdam y San Pablo, Berlín y Asunción o Nueva York y Ginebra, solo por nombrar algunas. Recién arribado de Chiasso (Suiza), donde presentó su libro de fotografía contemporánea ‘Variaciones sobre un tema', publicado en inglés e italiano por la Editorial Casagrande, y con tres exposiciones simultáneas, dos en Buenos Aires y una en Los Ángeles ('Fotografía en Argentina, 1850 - 2010: contradicción y continuidad'), Gianelli conversó con swissinfo.ch sobre su momento profesional actual y el reciente desembarco de Art Basel en Argentina. swissinfo.ch: ¿Qué significa la llegada Art Basel Cities para el arte argentino? Gian Paolo Minelli: Creo que fundamentalmente es la profesionalización del mercado del arte en Argentina, y eso es muy positivo. Además de la visibilidad, es un proyecto pensado a tres años que le permitirá a los artistas conocer la forma de moverse dentro del mundo del arte global. swissinfo.ch: Las dos exposiciones que se exhiben hoy en la Ciudad, “10 miradas sobre Buenos Aires” y la ‘invitada VIP’ de Art Basel Cities, 'La forma de La Boca', se destacan por su mirada urbanística y arquitectónica de los espacios y su gente. G-P.M.: Yo trabajo sobre las periferias, donde vive la mayoría de la gente y ahí es donde se dan las situaciones sociales. El espacio urbano presenta situaciones difíciles y es en las márgenes donde vive la mayoría de la gente, las minorías, los extranjeros, los más pobres. Y ahí es donde se generan las nuevas formas de crear, de hacer arte. Y esto es un fenómeno mundial. swissinfo.ch: ¿Le hubiera gustado ser arquitecto? G-P.M.: Sí, ¡pero me di cuenta tarde! (se ríe como un niño que ha sido descubierto). Porque esa mirada hacia la arquitectura que tengo llegó a mí a partir de la fotografía. Y, además, uno de mis maestros y quien me ha marcado, fue un arquitecto y fotógrafo italiano: Gabriele Basílico. Trato de trabajar con arquitectos, urbanistas, antropólogos. Con personas que conocen los temas y yo aporto el lado artístico, mi mirada. Uno de los proyectos que estoy presentando ahora ('10 miradas sobre Buenos Aires') lo hice acompañado por una arquitecta. Y hace poco hice un trabajo para el gobierno suizo con un geógrafo y un urbanístico, sobre un tema de patrimonio histórico.