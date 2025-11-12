Gianinna Maradona dijo que la jueza Makintach «juró por sus hijos» que no había documental

2 minutos

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- La hija de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona, declaró este miércoles en el juicio político contra la magistrada Julieta Makintach, quien participó de manera clandestina en el rodaje de un documental sobre el proceso judicial por la muerte del astro del fútbol, que la jueza «juró por sus hijos» que no existía tal material audiovisual.

«Yo me comuniqué con ella cuando se supo que había un documental y ella me dijo que me juraba por sus hijos que no había nada», declaró Gianinna, entre lágrimas, al agregar: «Yo le creí por empatía».

Makintach está sometida desde el pasado jueves a un juicio político en el Legislativo de la provincia de Buenos Aires, que podría terminar en su destitución, por protagonizar un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona mientras integraba el tribunal que llevaba adelante el proceso.

La fiscal a cargo de la acusación pública en este enjuiciamiento la acusa de incompetencia y negligencia demostradas, incumplimiento de deberes, parcialidad manifiesta y abuso de autoridad, entre otros cargos.

«Una vez que vi el documental y todo lo que había detrás (…), y cómo se referían a mi papá, las imágenes que pasaban, me quise morir», dijo la hija del futbolista.

La magistrada fue formalmente recusada del juicio el 27 de mayo, tras la exhibición de múltiples pruebas de su participación en el documental, incluyendo el guion y el tráiler de la miniserie.

En el tráiler se observaron imágenes de Maradona mezcladas con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo, mientras que el guion incluía escenas de la magistrada en su casa, vistiéndose y maquillándose para ir al juzgado.

«Es una persona muerta, más allá de que sea Diego Maradona, es mi papá y es abuelo de mi hijo. No puedo creer que haya gente que alardee o se haga eco de una muerte», lamentó Gianinna.

Tras la anulación del juicio, el pasado 29 de mayo, Makintach fue apartada de sus funciones de manera indefinida en julio.

Makintach, quien realizó el pasado jueves una declaración espontánea ante el Jurado, admitió: «El daño que provoqué fue tremendo». EFE

fpe/erm/psh