Gianna Woodruff y William Duen, abanderados de Panamá para los Juegos Centroamericanos
Ciudad de Panamá, 6 oct (EFE).- La velocista Gianna Woodruff, en atletismo, y William Duen, en bolos, fueron escogidos este lunes por la Asamblea Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá (COP) como los abanderados de la delegación panameña para los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se disputarán en Guatemala.
Panamá llevará a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación de 512 atletas que competirán en 36 deportes, según lo anunció este lunes el COP en su II Asamblea Extraordinaria del año.
La delegación la completan otras 138 personas (entrenadores y oficiales), dijo una fuente del Comité Olímpico panameño.
Panamá competirá en las siguientes disciplinas: Deportes Acuáticos, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Billar, Boliche, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Esports, Fútbol, Flag Football (fútbol bandera), Gimnasia, Golf, Hockey S/C y Judo.
También lo hará en Karate, Kickboxing, Levantamiento de Pesas, Lucha, Patinaje, Rugby, Sambo, Sóftbol, Surf, Taekwondo, Tenis,Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Vela, Voleibol, de acuerdo con la información.
La duodécima edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se realizará entre el 18 y el 30 de octubre, marcará la primera estación en el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028 y reunirá a atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. EFE
