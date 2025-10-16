Gibson abrirá en Miami su tercer Garage como punto de encuentro para artistas latinos

Miami (EE.UU.), 16 oct (EFE).- La legendaria marca de guitarras Gibson abrirá en primavera de 2026 en Miami un tercer Gibson Garage, un espacio que busca ser «un centro cultural para los artistas de Gibson en América Latina», anunció este jueves la compañía en un comunicado.

Ubicada en el corazón del distrito del arte de Wynwood, la nueva sede de más de 740 metros cuadrados buscará reflejar el legado de la marca, fundada en 1894, «de artesanía e innovación», destacó el sello estadounidense.

Esta será la tercera ubicación global del concepto Gibson Garage, tras las aperturas previas en Nashville (EE.UU.) y Londres (Reino Unido).

El presidente y director ejecutivo del grupo, César Gueikian, subrayó que la decisión de expandirse a Florida responde a la vitalidad musical y cultural de la ciudad, a la cual numerosas grandes empresas y artistas se han trasladado en los últimos años.

«Basándonos en la increíble respuesta de nuestros artistas y fanáticos, estamos expandiendo la huella de Gibson Garage a Miami», afirmó, pues la escena musical de la ciudad «es eléctrica, diversa y profundamente arraigada a la cultura».

El centro exhibirá más de 500 guitarras de todas las marcas del grupo, incluyendo Gibson, Epiphone, Kramer, MESA/Boogie, Maestro, KRK y Gibson Amplifiers.

Entre sus elementos más distintivos destacará una cinta transportadora móvil de guitarras, inspirada en el proceso de acabado de los instrumentos en las fábricas de la firma y pensada como homenaje al vínculo entre la creación y la música.

El espacio contará también con un escenario para actuaciones en vivo, que servirá de punto de encuentro entre artistas y público, además de albergar exposiciones, lanzamientos de álbumes y eventos comunitarios.

El proyecto incluirá, además, colaboraciones con diseñadores locales, una Gibson Gallery dedicada al arte y la fotografía musical, y un programa de personalización ‘Custom Made to Measure’, que permitirá a los visitantes diseñar su propia guitarra a medida.

Con más de 130 años de historia, Gibson es un referente en la música popular moderna, asociada a artistas como el estadounidense B.B. King, el britanicoestadounidense Slash, el británico Jimmy Page o la estadounidense Joan Jett. EFE

