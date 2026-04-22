Gigante farmacéutico retira proveedor tras investigación de la AFP sobre deforestación en Indonesia

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El gigante farmacéutico Haleon anunció que dejó de trabajar con un proveedor de envases «neutros en carbono» después de que una investigación de la AFP y The Gecko Project revelara este miércoles vínculos con la tala de la selva tropical indonesia, hogar de orangutanes en peligro de extinción.

El trabajo periodístico descubrió que la madera procedente de la tala de decenas de miles de hectáreas de bosque se procesaba en una fábrica indonesia que abastecía a la empresa de envases Asia Symbol.

Esta suministraba embalajes «neutros en carbono» para sus operaciones en China a Haleon, conglomerado con sede en Reino Unido y conocido por marcas de uso doméstico como Panadol, Sensodyne y las vitaminas Centrum.

La AFP y la redacción de investigación The Gecko Project utilizaron imágenes satelitales, documentos de auditorías gubernamentales, datos comerciales, información de seguimiento de buques y material de fuentes abiertas para rastrear la madera desde las plantaciones en Indonesia hasta las fábricas de Asia Symbol en China.

Asia Symbol afirmó que sometió a la planta que suministraba la pulpa a una «diligencia debida reforzada», pero insistió en que el material utilizado para los envases suministrados a Haleon no procedía de plantaciones vinculadas a la deforestación.

No proporcionó pruebas de cómo separaba las cadenas de suministro.

Haleon afirmó que su propia investigación no encontró pruebas de que «material vinculado a la deforestación» entrara en su cadena de suministro, pero que, no obstante, estaba «muy preocupada».

«Por lo tanto, hemos pedido a nuestros proveedores que se aseguren de que ningún material suministrado a Haleon provenga de Asia Symbol» o de empresas de plantaciones «asociadas con el riesgo de deforestación».

Asia Symbol tiene una política de no deforestación y su empresa matriz, el conglomerado Royal Golden Eagle (RGE), con sede en Singapur, se ha comprometido a mantener una cadena de suministro libre de deforestación desde 2015.

Su intento por recuperar el sello de aprobación ambiental otorgado por el Forest Stewardship Council se ha estancado debido a acusaciones de violaciones de derechos contra pueblos indígenas por parte de otra de sus subsidiarias.

«Los hallazgos de esta investigación indican que RGE sigue muy involucrada en el negocio de la deforestación», dijo Robin Averbeck, director del programa forestal de Rainforest Action Network.

Indonesia ha perdido vastas extensiones de selva tropical debido a las plantaciones, la minería y los incendios, lo que amenaza paisajes ricos en biodiversidad que albergan especies en peligro de extinción como los orangutanes.

La pérdida de bosques también se ha señalado como responsable del empeoramiento de desastres naturales como las inundaciones del año pasado en Sumatra, que causaron la muerte de más de 1.000 personas.

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