Gigantes sedientos de redención buscan sus pases a octavos del Mundial

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Esperanzados en ponerle color a sus últimos años grises, los colosos Alemania y Brasil lucharán este lunes por sumarse a la anfitriona Canadá en los octavos de final del Mundial de 2026.

El par de gigantes ya tuvo tiempos mejores. Por eso no puede permitirse un tropiezo en los dieciseisavos de final de Norteamérica, que el domingo celebró la primera clasificación de la historia de los Canucks a la ronda de los 16 mejores.

Un gol providencial de Stephen Eustáquio, calificado por su compañero Alistair Johnston de «instante de magia», aseguró la presencia de al menos uno de los tres locales en la siguiente fase.

México, el martes ante Ecuador, y Estados Unidos, el miércoles contra Bosnia, esperan seguir la estela del país de los alces y los castores. Pero antes que los dos coorganizadores entren en escena hay cuestiones pesadas por resolver.

Los pentacampeones del mundo abrirán la fecha contra uno de los únicos tres rivales, Japón, que han hecho probar el polvo a Carlo Ancelotti desde que asumió como seleccionador de Brasil.

Tras liderar invicto su grupo y mejorar su dubitativo fútbol, la Canarinha medirá su aparente resurrección en Houston contra unos nipones que ya son parte segura de cada Copa del Mundo.

– Prohibido tropezar –

Carletto y su ceja levantada cuentan con un arma afilada, Vinícius Jr, entusiasmado con cazar a Lionel Messi como goleador en Norteamérica.

Pero incluso con la estrella del Real Madrid en su mejor momento de auriverde, los brasileños no pueden darse el lujo de tropezar y postergar para 2030 la lucha por el hexacampeonato, que se les escapa desde 2006.

Caer en la segunda fase es imperdonable para un país de más de 210 millones de habitantes donde ser segundo roza la ignominia.

«Necesitamos mente, corazón e ideas claras», sostuvo Ancelotti, quien aseguró que sus hombres están listos para «todo lo que puede pasar» contra un Japón que sufrirá la baja de nuevo del atacante Takefusa Kubo.

El ganador de la serie luchará por el pase a cuartos contra la Noruega de Erling Haaland o la Costa de Marfil de Yan Diomandé.

Una presión similar tendrá la segunda selección con más estrellas en el pecho, Alemania, que jugará la fase mata a mata por primera vez desde que ganó su cuarta corona en 2014.

La Mannschaft fue sacudida en el cierre de la primera instancia por Ecuador, que le quitó un invicto de once partidos, y algunas de sus principales figuras, como el portero Manuel Neuer y el volante Joshua Kimmich, están bajo el escrutinio de la ciudadanía germana.

– Un duelo que pudo ser de cuartos –

Los alemanes serán desafiados cerca de Boston por un Paraguay que pasó raspando la primera ronda, pero que bajo la conducción de Gustavo Alfaro supo noquear a titanes sudamericanos como Brasil y Argentina.

Quien se imponga se verá las caras con la Francia de Kylian Mbappé o Suecia.

La segunda jornada de dieciseisavos cerrará con un choque que perfectamente pudo haber sido una pugna de cuartos de final: Países Bajos vs Marruecos en Monterrey.

Empeñado en que la Naranja Mecánica por fin pruebe la manzana prohibida que se le ha escapado en tres finales, Ronald Koeman desafiará a unos Leones del Atlas que han roto varios techos de cristal en los últimos años.

El entrenador neerlandés cuenta a su favor con una potente delantera que anotó diez goles en los tres partidos de la fase de grupos, una cifra solo igualada por Alemania y Francia.

Pero atención porque al frente están Achraf Hakimi y compañía, las caras más lúcidas del fútbol africano en la actualidad luego de su histórico cuarto puesto en Catar hace cuatro años.

Marruecos cuenta con sangre neerlandesa en su plantilla, particularmente los defensas Noussair Mazraoui y Anass Salah-Eddine y el centrocampista Sofyan Amrabat.

«Ellos son de Marruecos antes que nada y van a vencer en el partido», dijo el entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, sobre un duelo cuyo vencedor enfrentará a Canadá.

raa/cl