Gilberto Celestino, el motor que impulsa la ofensiva de los Toros del Este

3 minutos

Santo Domingo, 12 nov (EFE).- Con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos, los Toros del Este han jugado su mejor béisbol en lo que va de temporada en el campeonato invernal dominicano, un resultado que ha sido impulsado por el jardinero Gilberto Celestino, quien ha sido el motor de encendido de la ofensiva del conjunto con sede en La Romana (este).

Al arribar a este miércoles, con el resultado de los últimos cinco encuentros, los Toros (9-8) son uno de los dos equipos que tienen marca por encima de .500 en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), posicionándose solo por detrás de las Águilas Cibaeñas (12-3), que encabezan la tabla de posiciones.

En sus pasados cinco partidos, saldados con un balance de 4-1, los Toros anotaron un total de 39 carreras, para una media de 7.8 anotadas por encuentro, una producción en la que Celestino, desde el primer puesto en el orden al bate, fue fundamental por colocarse en condición de que sus compañeros puedan llevarlo hasta el plato.

«Celestino se está embasando, como primer bate, dándole chance (de que puedan empujarlo) a peloteros como Bryan de la Cruz, Mickey Gasper y Eloy Jiménez, quien le está dando mucho mejor a la pelota», detalló el dirigente Víctor Estévez sobre el aporte de Celestino.

El estelar jardinero central de los Toros, quien anotó siete veces en esos cinco encuentros, ha sido consistente con el madero desde el primer día de la temporada, acumulando un promedio de bateo de .311, al registrar el tercer mayor número de imparables en la campaña (19), lo que combinado con su ejecución perfecta en el robo de bases (9 de 9), le ha permitido anotar 17 vueltas, liderando a todos los peloteros que accionan en el torneo dominicano.

Otro factor importante en el juego de Celestino es el conocimiento que ha mostrado hasta el momento de la zona de strike, sumando 19 bases por bolas y solo 12 ponches, aportando con ello a alcanzar un porcentaje de embasarse de .475, el cuarto mejor de la liga.

Estévez ha señalado como un factor determinante para los Toros, la forma en que sus bateadores han respondido con corredores en posición anotadora, situación en la que Celestino también ha mostrado su brillo, bateando para promedio de .300 (10-3).

«El bateo situacional ha sido excepcional», afirmó Estévez.

Lo interesante del caso de Celestino, quien como primero en el orden al bate no suele encontrar muchos corredores en circulación, es que cada una de las seis carreras que ha remolcado en la temporada han llegado luego de dos outs, cuándo es imprescindible colocar la pelota en terreno de nadie para que sus compañeros puedan anotar, demostrando sí su valía en situaciones de aportar al conjunto taurino.

«Tenemos un componente ofensivo bien llamativo, tenemos bateadores de calidad, de fuerza», agregó. EFE

