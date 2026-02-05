Gilberto Santa Rosa revela su lado ‘Íntimo’ y celebra el fin de las etiquetas en la música

Pedro Pablo Cortés

Miami, 5 feb (EFE).- El ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa, presenta su lado más ‘Íntimo’, un álbum con boleros en vivo, conversaciones con el público y anécdotas detrás de sus éxitos grabado en Miami, donde celebra en una entrevista con EFE el fin de «las etiquetas» en la música.

El puertorriqueño, quien ha cantado con reguetoneros como Bad Bunny, J Balvin y Yandel, conmemora ahora sus cerca de cuatro décadas de carrera con ‘Íntimo’, disco con éxitos en género bolero, como ‘Mentira’ y ‘Un amor para la historia’, que grabó en un concierto estilo «cabaret» con una audiencia selecta.

«Se están cayendo las etiquetas y eso es bueno. Los puristas pensarán que no, pero yo pienso que sí, qué bueno que la gente disfrute de la música, punto, y eso es bueno para todo el mundo», declara el salsero en Miami, donde el próximo sábado ofrecerá un concierto en el Hard Rock Live.

El material destaca porque Santa Rosa, quien nació en 1962 en Puerto Rico y lanzó en 1986 su primer álbum, ‘Good Vibrations’, habla de forma directa con el público, cuenta relatos de su carrera y expone la inspiración detrás de sus temas.

Santa Rosa cumple «un capricho»

El cantante promete que el público «va a tener la oportunidad de ver una canción desnuda, una canción con pocos adornos».

«Tiene la canción más directa, además de que yo interactúo con la gente, le hago historias sobre las canciones, anécdotas. Entonces se torna en algo así como una conversación con música y es lo que hace este ambiente íntimo», afirma.

El ganador del ‘Premio a la excelencia musical’ del Grammy Latino, con cerca de 30 discos grabados, admite que ‘Íntimo’ es un «capricho» porque él buscaba hacer un recuento de éxitos, boleros inéditos y versiones de canciones que nunca había grabado.

Se «rompen las barreras» en la música

El artista percibe que ahora hay mayor aprecio por la música latina en Estados Unidos, aunque piensa que siempre lo ha habido, algo que atribuye al mundo digital y a las «barreras» que han roto cantantes hispanos, en particular del género urbano, y colaboraciones entre artistas.

«Antes éramos mucho más especializados, ahora esas barreras se rompieron y el radio de acción de un cantante como yo es mucho más amplio que al principio. Por lo tanto, la propuesta se enriquece porque tú tienes otros públicos a quien llevarle tu música, a través de los años tú vas viendo cómo el público es más heterogéneo», dice.

El salsero lanzó en 2025 su dueto ‘Misterio’ con J Balvin, además de cantar ‘Baile inolvidable’ con Bad Bunny durante la residencia de Benito en Puerto Rico.

«Antes los géneros estaban como divididos, los baladistas eran baladistas, los roqueros (eran) roqueros, los urbanos (eran) urbanos, los salseros (eran) salseros. Ahora todos pueden disfrutar de todo lo que uno quiere hacer», enfatiza.

Santa Rosa promete un «espectáculo dinámico» en sus próximos conciertos con motivo del Día de San Valentín, que serán el próximo sábado en Miami en el Hard Rock Live, el 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, y el 20 de febrero en el Kia Center de Orlando.

Pese a su carrera, el salsero aún expresa nervios porque dará su primer concierto del Día del Amor y la Amistad en su isla natal.

«La casa te crea una presión adicional porque yo vivo allí, entonces el reto es mayor», manifiesta. EFE

