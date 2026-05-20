Ginebra autoriza una manifestación contra la cumbre del G7 el próximo mes en Évian

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Ginebra, 20 may (EFE).- Las autoridades de Ginebra anunciaron este miércoles que autorizarán una manifestación el 14 de junio en la ciudad suiza contra la cumbre del G7, que se celebra del 15 al 17 de ese mismo mes en la cercana localidad francesa de Évian, y en la que se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Consejo de Estado del cantón ginebrino subrayó que de cara a la manifestación se organizará un dispositivo de seguridad «de magnitud sin precedentes», y también anunció que se prohibirá cualquier otra manifestación entre los días 12 y 17 de junio que no disponga ya de la correspondiente autorización, indicó la agencia de noticias ATS.

La cumbre de junio ha sembrado en Ginebra y otras zonas de Suiza próximas a la ciudad francesa el temor a que se repitan violentos disturbios como los que se produjeron en la ciudad ginebrina en 2003, cuando Francia también escogió Évian como sede del encuentro anual de líderes (entonces G8).

Se espera que las protestas galvanicen el rechazo de activistas, ONG y otros actores globales a la intervención militar estadounidense en Irán este año, de manera similar a cómo hace 23 años giraron en torno a la guerra en Irak.

El Gobierno suizo ha anunciado amplios controles fronterizos durante los días de la cumbre, y ha aprobado que hasta 5.000 militares formen parte del dispositivo de seguridad de cara al G7. EFE

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