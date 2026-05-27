¿Cuál es el futuro de la UNRWA?

20 de enero de 2026: Excavadoras israelíes derriban las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada. Keystone

La agencia de la ONU para la población palestina refugiada atraviesa la peor crisis de su historia. Presionada por la política, debilitada económicamente y cada vez más marginada en Gaza, la UNRWA ve cómo palidece su futuro.

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El 31 de marzo, al dejar su cargo como comisionado general de la Agencia de la ONU para la población palestina refugiada (UNRWA), el suizo Philippe Lazzarini no ocultó su preocupación por el futuro de la organización, que se enfrenta a «desafíos enormes».

«La UNRWA está a punto de dejar de ser viable», advirtió durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra. Desde que se fundó en 1949 para prestar apoyo a la población palestina desplazada por la guerra de 1948, la UNRWA da servicios básicos de salud y educación a varios millones de personas en Oriente Próximo. Aunque hoy desempeña funciones casi estatales, en un principio debía proporcionar solo ayuda provisional. Pero la falta de una solución política al conflicto palestino-israelí ha hecho que su mandato se haya renovado sistemáticamente.

Gráfico: Kai Reusser SWI swissinfo.ch

Desde el inicio de la guerra en Gaza, en respuesta a los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la UNRWA se ve sometida a una presión intensa. En poco más de dos años, los bombardeos israelíes han causado la muerte de cerca de 400Enlace externo de las 13.000 personas que la agencia tenía empleadas en el enclave palestino, mientras que cientos de sus instalaciones han quedado destruidas. Un balance sin precedentes en la historia de la ONU.

La tensión alcanzó un nuevo punto álgido en enero de 2026, cuando después de prohibir la actividad de la UNRWA en su territorio, Israel demolió las instalaciones de la agencia de la ONU en Jerusalén Este ocupada.

Eliminar la UNRWA, «objetivo de guerra»

«Su eliminación se ha convertido en un objetivo de guerra», declaró Philippe Lazzarini, refiriéndose a los ataques israelíes contra la agencia. Según él, la UNRWA es objeto de una «campaña de desinformación» del Gobierno israelí, que afirma que Hamás está infiltrada en la agencia, que ya no es operativa en los territorios palestinos. El objetivo sería minar el apoyo de la comunidad internacional, así como los derechos del pueblo palestino en el marco de una resolución del conflicto, añadió Philippe Lazzarini.

Israel —históricamente contrario a la UNRWA— considera que, al permitir la transmisión de una generación a otra del estatus de persona refugiada, la agencia perpetúa el conflicto palestino-israelí. El hecho de que la agencia mantenga un registro de personas refugiadas hace que la parte palestina lo perciba como el reconocimiento del derecho al retorno. Reivindicación a la que el Gobierno de Israel se opone.

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Israel, desde 2024, acusa a la UNRWA de incumplir su deber de neutralidad y a varios miembros de su personal de haber participado en las masacres del 7 de octubre. La agencia, que niega estas acusaciones, ha respondido suspendiendo al personal implicado.

Estas acusaciones han sido objeto de varias investigaciones. La primera investigación la llevó a cabo la exministra de Asuntos Exteriores francesa Catherine Colonna, que dedujo que la UNRWA disponía de mecanismos para garantizar su neutralidad, aunque se podían hacer más progresos. La segundaEnlace externo —una investigación interna de la ONU— indicó que no había pruebas en relación con 10 de las 19 personas empleadas acusadas o que eran insuficientes. En cuanto a las nueve restantes, concluyó que podrían haber estado implicadas en los ataques, sin poder afirmarlo con certeza.

Se suspende la financiación concedida a la UNRWA

Las acusaciones de Israel llevaron a varios países, entre ellos Estados Unidos y Suiza, a suspender sus contribuciones económicas. Al año siguiente, el Gobierno suizo restableció su financiación, reducida a la mitad hasta un total de 10 millones de francos. En 2025 el Gobierno de Estados Unidos —el principal contribuyente hasta aquel momento— puso fin a su apoyo. En 2023, el país había aportado a la agencia 422 millones de dólares.

Para Max Rodenbeck, director del proyecto Israel-Palestina en Crisis Group, una ONG internacional con sede en Londres, «la UNRWA está siendo asfixiada poco a poco. Es casi seguro que la agencia no va a sobrevivir en su forma actual», dice, haciendo hincapié en las presiones financieras y políticas a las que la organización se ve sometida.

La UNRWA se enfrenta a dificultades presupuestarias que ya existían antes de la guerra en Gaza. Su financiación depende, en gran medida, de las contribuciones voluntarias de los Estados y, por lo tanto, de un año a otro varía. En 2025, la organización recibió unos 830 millones de dólaresEnlace externo, frente a los 1.330 millonesEnlace externo de 2024 y los 1.480 millones del año anterior.

La agencia ha tenido que reducir un 20 % los salarios de las plantillas locales, mientras que sus recursos deben permitirle aguantar hasta septiembre, precisó Philippe Lazzarini.

El suizo Philippe Lazzarini, ex comisario general de la UNRWA, durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La UNRWA, «marginada» en Gaza

El año pasado, Israel impuso restricciones operativas a la UNRWA. El Parlamento israelí aprobó una ley que prohíbe las actividades de la UNRWA en el territorio nacional y que impide que los responsables israelíes colaboren con sus equipos. Para justificar esta prohibición alegan motivos de seguridad para Israel y acusaciones de connivencia entre la UNRWA y Hamás.

Haciendo caso omiso de la inmunidad que los edificios de la ONU tienen, a principios de año, Israel demolió las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada.

Phillipe Lazzarini reconoció que la UNRWA —que desempeñó un papel clave para distribuir la ayuda de emergencia al inicio de la guerra en Gaza— ya no puede proporcionar ayuda alimentaria a la población de Gaza. ¿El motivo? Israel prohíbe a sus camiones acceder al enclave.

«La UNRWA ha quedado marginada en Gaza», subraya Max Rodenbeck, quien añade que «decenas de miles de toneladas de suministros de la agencia se pudren en los almacenes».

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La UNRWA, no obstante, sigue siendo «uno de los principales proveedores de atención sanitaria primaria, educación, suministro de agua potable, saneamiento e higiene», y ha llegado incluso a «ampliar sus actividades» en estos ámbitos en Gaza, según su comisionado general.

Desde hace más de seis meses está oficialmente en vigor un acuerdo de alto el fuego, aunque durante este periodo han asesinado a más de 730 personas palestinasEnlace externo, entre ellas ocho que trabajan en la ayuda humanitariaEnlace externo. Las agencias de la ONU en Ginebra denuncian regularmente las peligrosas condiciones de seguridad, así como el acceso insuficiente para las entregas humanitarias.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusanEnlace externo a Hamás de violar la tregua y afirman que están «eliminando a terroristas». Niegan que estén bloqueando el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, y alegan Enlace externoque «protegen» los envíos para que no caigan en manos de Hamás.

La UNRWA, al margen del plan de paz

Ahora que está a punto de comenzar la segunda fase del plan de paz de Donald Trump —retrasada por la guerra en Irán— Philippe Lazzarini ha reconocido que desconoce «qué margen de maniobra» se concederá a la organización.

Al preguntarle por el futuro, Lazzarini afirmó que deseaba que «la agencia recuperara su carácter temporal», y añadió que había «instado a los Estados miembros a aprovechar el personal y la experiencia de la UNRWA en Gaza, que constituyen un activo esencial para la aplicación satisfactoria de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad». Lazzarini, asimismo, pidió que se siguieran prestando los servicios esenciales de la agencia, «al tiempo que se la implicara en la construcción de la futura institución palestina que, al término de un proceso político, se convertiría en la beneficiaria de sus actividades».

La resolución 2803Enlace externo —aprobada en Nueva York el 17 de noviembre de 2025— respalda el plan de 20 puntos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra. El texto reconoce la legitimidad del Consejo de Paz, dirigido por Donald Trump, como «administración transitoria» que definirá las modalidades de la «reurbanización» del enclave. El presidente Trump en enero creó un comité nacional para administrar Gaza, compuesto por 15 tecnócratas, encargado de garantizar la gobernanza transitoria.

El texto, que apenas menciona a la ONU, la describe como una «organización colaboradora» para distribuir la ayuda humanitaria. Y si bien el nombre de Donald Trump aparece seis veces, el de la UNRWA brilla por su ausencia.

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El embajador de Estados Unidos, Jeff Bartos, de visita en Ginebra, el 22 de abril, declaró: «El secretario [de Estado] ha sido muy claro: se acabó la UNRWA. Y tal y como se destaca en el plan de 20 puntos, nos vamos a centrar en el comité nacional para administrar Gaza».

En este contexto, Max Rodenbeck subraya que resulta «muy difícil» saber cómo será el futuro de la agencia. «Su futuro es objeto de debate desde hace tiempo. Algunas propuestas contemplan reducir su ámbito de actuación o que se centre en determinados aspectos de su mandato», indica Rodenbeck. Modificar su mandato, sin embargo, requeriría del acuerdo de la Asamblea General, en la que tienen representación los 193 países miembros de la ONU.

La misión de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra, preguntada por el futuro de la organización, señala que «la UNRWA no forma parte de la solución, sino del problema» y recuerda que, según su legislación, el país «no cooperará» con la agencia. En cuanto al envío de ayuda a Gaza, añade que «al igual que en otros conflictos del mundo, las agencias especializadas de la ONU y las ONG trabajan sobre el terreno y la ayuda se distribuye», y ve en ello la prueba de que la agencia «no es indispensable».

No se sabe quién sucederá a Philippe Lazzarini

Se desconoce, de momento, quién va a suceder a Philippe Lazzarini, que dejó el cargo a finales de marzo. Su nombramiento corresponde al secretario general, Antonio Guterres, que podría delegar la tarea en quien el año que viene le sustituya al mando de la ONU.

Mientras tanto, el cargo lo asume de forma interina el alto funcionario de la sede de Nueva York Christian Saunders. Algo que ya hizo en 2019 tras la salida de Pierre Krahenbühl.

Al preguntarle por el perfil ideal, Max Rodenbeck responde: «Se necesitaría una persona capaz de ocuparse de la situación en Gaza, al mismo tiempo que recaudar fondos para la agencia; dos aspectos difíciles de conciliar. Y, como se puede imaginar, no es un trabajo que mucha gente quiera».

Texto adaptado por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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