«El agua debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política»

Desde noviembre de 2024, Retno Marsudi es la enviada especial del secretario general de la ONU para el agua; una nueva función dentro del sistema de las Naciones Unidas. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

Retno Marsudi, primera enviada especial del secretario general de la ONU para el agua, pretende convencer a los Estados miembros de que sitúen este recurso vital en lo más alto de su agenda política y hace un llamamiento a colaborar. Swissinfo se ha reunido con ella en Yakarta.

8 minutos

«Escasez, inundaciones, contaminación… la lista de retos es larga», responde Retno Marsudi, enviada especial del secretario general de la ONU para el agua, cuando —en una entrevista al margen de un foro organizado en un hotel del centro de Yakarta— le preguntamos qué es lo que le preocupa.

Nombrada por Antonio Guterres en septiembre de 2024, esta antigua ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, es la primera en ocupar este nuevo cargo, creado a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en Nueva York en marzo de 2023.

«Cuando el secretario general me ofreció este puesto, era evidentemente algo nuevo para mí. Soy diplomática, no experta en agua. Pero me dije que el agua es esencial para todos los seres vivos, para la naturaleza, para el planeta: el agua es vida. Eso me motivó a aceptar», manifiesta.

Su función consiste en llevar las cuestiones relacionadas con el agua y el saneamiento al más alto nivel político, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, para movilizar a los Estados y el dinero necesario para avanzar en este ámbito.

Reforzar las infraestructuras

Una de las prioridades de Retno Marsudi es promover el acceso al agua potable, ya que más de dos mil millones de personasEnlace externo en el mundo siguen sin tener acceso seguro a este recurso. Según ella, eso requiere reforzar las infraestructuras, mejorar el acceso a las tecnologías y aumentar las inversiones, especialmente por parte del sector privado.

«Las infraestructuras son la columna vertebral del acceso al agua», declara.

«Los datos muestran que las instalaciones de las que disponemos suelen ser inadecuadas, obsoletas o antiguas, o incluso inexistentes. Eso provoca pérdidas de agua estimadas en un 30 % a escala mundial, que en algunos países alcanzan el 50 %. Es muy preocupante».

Ante esta situación, modernizar las infraestructuras es una prioridad, que no debe eclipsar la preservación de los sistemas naturales, como humedales, acuíferos o cuencas hidrográficas.

>> Lea también nuestro reportaje sobre Yakarta, una megápolis sumergida bajo el agua:

Mostrar más

Mostrar más Adaptación climática Sumergida por las aguas, Yakarta lucha por mantenerse Este contenido fue publicado en El aumento del nivel del mar y el hundimiento del terreno amenazan el futuro de la megalópolis indonesia. Reportaje. leer más Sumergida por las aguas, Yakarta lucha por mantenerse

Tecnologías para el Sur

Para esta diplomática de 63 años, los países en desarrollo deberían tener un mejor acceso a las tecnologías, que —en gran medida— se concentran en los Estados ricos.

«La tecnología es muy importante para resolver los problemas relacionados con el agua. La mayoría de las que se utilizan, sin embargo, están obsoletas», cuenta.

Mejores soluciones para el riego del sector agrícola —responsable del 72 % del consumo de agua dulce— o para refrigerar los centros de datos, por ejemplo, permitirían utilizar los recursos de manera más razonable. «Debemos cooperar con las empresas y los países desarrollados para que estas tecnologías sean accesibles a todo el mundo», señala Retno Marsudi.

Y subraya la importancia de recaudar los fondos necesarios para las mejoras: «Para las inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento, necesitamos al año entre 600.000 millones y un billón de dólares, mientras que se invierten entre 300.000 y 400.000 millones. El 91 % de las inversiones provienen de fondos públicos. Debemos, por lo tanto, explorar las posibilidades de colaborar con el sector privado, velando al mismo tiempo por preservar el interés público», explica.

INFOBOX?

El agua, en lo más alto de la agenda

En el marco de su mandato, Retno Marsudi recorre el mundo para reunirse con numerosos actores, entre ellos, los responsables políticos.

«Mi objetivo es movilizar a todos los Estados miembros y pedirles que sitúen el agua entre sus prioridades políticas. Debemos armonizar las diferentes iniciativas y actividades relacionadas con el agua para aumentar su impacto en las poblaciones», afirma.

Según ella, se trata también de acelerar la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en reuniones, como la última conferencia sobre el agua, que generó más de 800 compromisos voluntarios. «Lo que la gente espera son resultados, no palabras».

Conferencia en 2026

La próxima conferencia de la ONU sobre el agua se celebrará en diciembre de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos. Entre los participantes se encontrarán Gobiernos, agencias de la ONU, ONG, el sector privado y pueblos indígenas.

Algunos de los temas principales de este encuentro serán la cooperación, el multilateralismo y las inversiones; y de esta conferencia Retno Marsudi espera «acciones», en particular en lo que a la participación del sector privado se refiere.

«Implicar al sector privado es inevitable. La cuestión es saber cómo proceder para que la gente se adhiera a nuestro discurso de que estas asociaciones son importantes. Porque temen que esto implique una privatización o comercialización. Debemos convencerlos de que no es así», apunta.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. ONU

«Tenemos objetivos», indica Retno Marsudi. Entre ellos, el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6) de la ONU, cuya meta es garantizar que todo el mundo pueda acceder al agua y al saneamiento para 2030.

«Es uno de los objetivos que más retraso acumula», lamenta Retno Marsudi, quien admite estar «preocupada». Si este no se alcanza, también se verán afectados los demás objetivos, ya que el agua es esencial para conseguirlos, añade. «Si hablamos de energía, alimentación o cambio climático, también debemos pensar en el agua».

Multilateralismo y agua

El multilateralismo está estancado. Los Estados tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre problemas que son globales: ya sea en materia de clima o de contaminación plástica. ¿Puede el agua unirnos?

«Cuanto más incierta es la situación mundial, más hay que destacar la importancia del multilateralismo y la cooperación. Si a la gente se le pregunta si cree que puede resolver sus problemas por sí sola, la respuesta será, sin duda, no», opina Retno Marsudi.

«El agua no es un asunto doméstico. Por un lado, porque todo el mundo la necesita, pero también por las aguas transfronterizas. Es un tema delicado en algunos casos, pero lo cierto es que el agua atraviesa países. No podemos detenerla. Necesitamos, por lo tanto, cooperación», dice la diplomática.

>> Lea también nuestro artículo sobre los conflictos relacionados con el agua:

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional Los conflictos por el agua se intensificarán con el calentamiento global Este contenido fue publicado en El agua es un recurso vital que no conoce fronteras. Cuando varios Estados hacen uso de ella, puede dar lugar a tensiones políticas. leer más Los conflictos por el agua se intensificarán con el calentamiento global

En algunos casos, el agua es incluso fuente de tensiones. Es el caso, por ejemplo, de Egipto y Etiopía, que ha construido una imponente presa en el Nilo.

¿Son necesarios los acuerdos internacionales ante situaciones como esta? «Existen, en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) —responde Retno Marsudi—. La mayoría de sus miembros proceden de Europa, pero el secretario ejecutivo se esfuerza por atraer a más países, con la esperanza de que la cuestión de las aguas transfronterizas pueda resolverse de manera pacífica».

O AQUÍ EL INFOBOX?

Un año después

Un año después de asumir el cargo, Retno Marsudi considera «muy positivas» las respuestas a su compromiso.

«Me complace constatar que se están realizando progresos, con una mayor atención a la cuestión del agua, que está ganando importancia en la agenda política. También se observa una voluntad creciente de coordinar las iniciativas y acelerar los compromisos. Pero, por supuesto, dada la magnitud de los retos, estos progresos siguen siendo insuficientes. Debemos, por lo tanto, redoblar nuestros esfuerzos», afirma.

Texto original revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

>> Lea también nuestro reportaje sobre la isla indonesia de Pulau Pari, origen de la primera demanda climática en Suiza contra la cementera Holcim:

Mostrar más

Mostrar más Adaptación climática Holcim: demanda al gigante cementero desde una diminuta isla de Indonesia Este contenido fue publicado en Reportaje en Pulau Pari, Indonesia, donde cuatro habitantes han decidido enfrentarse a una empresa importante de una de las industrias más contaminantes: la cementera Holcim. leer más Holcim: demanda al gigante cementero desde una diminuta isla de Indonesia

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI