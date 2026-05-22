El impacto de los recortes que han puesto contra las cuerdas a la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está haciendo frente a crisis sanitarias y humanitarias en medio de importantes restricciones presupuestarias. Saeed M. M. T. Jaras / AFP

La Asamblea Mundial de la Salud, reunida esta semana en Ginebra, afronta una cita decisiva para el futuro de la cooperación sanitaria internacional, después de que los drásticos recortes de financiación hayan alterado programas en todo el planeta.

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En la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados miembros deben decidir cuánto dinero y qué grado de autoridad otorgar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras esta responde a crisis sanitarias y humanitarias en un contexto de fuertes limitaciones presupuestarias.

«Desde los conflictos hasta las crisis económicas, el cambio climático y los recortes en la ayuda, vivimos tiempos difíciles, peligrosos y divisivos», afirmó el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y señaló que la propia agencia «ha atravesado un periodo complicado como consecuencia de recortes repentinos y severos en nuestra financiación».

El mundo no avanza al ritmo necesario para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud fijados para 2030. La OMS estima que 4.600 millones de personas siguen sin acceso a servicios sanitarios esenciales, mientras que otros 2.100 millones sufren dificultades económicas debido al coste de la atención médica. Además, se prevé una escasez de 11 millones de personal sanitario para finales de esta década.

La financiación mundial de la salud lleva años sometida a una presión creciente desde la pandemia de Covid-19, ya que los gobiernos donantes han cambiado sus prioridades de gasto y reducido los presupuestos destinados a ayuda exterior. La situación se agravó en 2025, cuando Estados Unidos —históricamente el mayor donante de la OMS— inició su retirada de la organización y congeló buena parte de su gasto en ayuda internacional. Washington aún no ha abonado los pagos pendientes a la OMS.

La decisión estadounidense generó un déficit inmediato de aproximadamente 600 millones de dólares (470 millones de francos suizos) hasta finales de 2025 y puso de manifiesto una vulnerabilidad estructural más profunda: Estados Unidos representaba casi una quinta parte del presupuesto de la agencia. La OMS se vio obligada a reducir cerca de un 20 % su presupuesto previsto para 2026-2027, aunque responsables del organismo sostienen que las reformas financieras emprendidas ayudaron a amortiguar el golpe.

Aun así, los recortes estadounidenses en financiación sanitaria global —a los que siguieron importantes donantes europeos— han obligado a la OMS a eliminar puestos de trabajo y a «hiperpriorizar» programas, alterando tanto las respuestas de emergencia como servicios que van desde el tratamiento de la tuberculosis hasta la atención materna. Cinco gráficos muestran el impacto de estos recortes y sus consecuencias para la salud global.

1. El golpe presupuestario

Estados Unidos era el principal donante de la OMS. Aportaba algo más de un tercio de la financiación destinada a emergencias sanitarias (34 % en el periodo 2024-2025), sufragaba aproximadamente la mitad de los programas contra la tuberculosis y financiaba el 75 % de los programas relacionados con el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Otros gobiernos también han reducido su apoyo.

La OMS proyectó inicialmente un déficit de 1.790 millones de dólares para el presupuesto de 2026-2027. Desde entonces, esa cifra se ha reducido a 1.050 millones gracias a una importante reducción de la plantilla mundial de la organización.

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2. A medida que los donantes tradicionales recortan ayuda, la filantropía gana influencia

La reducción del apoyo de grandes donantes como Alemania y Reino Unido ha intensificado la presión financiera sobre la OMS y sobre los principales programas de lucha contra enfermedades.

Reino Unido Enlace externo redujo un 15 % su aportación al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, hasta 850 millones de libras (895 millones de francos suizos) para el periodo 2026-2028. También puso fin a la financiación directa de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis y decidió canalizar ese apoyo a través de la OMS y GAVI, la Alianza para las Vacunas.

redujo un 15 % su aportación al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, hasta 850 millones de libras (895 millones de francos suizos) para el periodo 2026-2028. También puso fin a la financiación directa de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis y decidió canalizar ese apoyo a través de la OMS y GAVI, la Alianza para las Vacunas. Alemania redujo en 1.300 millones de euros (1.200 millones de francos suizos) la ayuda humanitaria en su presupuesto de 2025 Enlace externo , un recorte del 47 % respecto a 2024. Asimismo, disminuyó en un 19 % sus contribuciones a la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis.

, un recorte del 47 % respecto a 2024. Asimismo, disminuyó en un 19 % sus contribuciones a la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis. Como respuesta a la retirada estadounidense, China se comprometió a aportar 500 millones de dólares adicionales entre 2025 y 2030 para ayudar a la OMS a compensar sus dificultades financieras.

Suiza, país anfitrión de la OMS, prometió una aportación adicional de 80 millones de dólares para el periodo 2025-2028.

«Prevemos que el 90 % del presupuesto base para el actual bienio estará cubierto», señaló Ghebreyesus el lunes. «Sin embargo, reconocemos que, en el contexto actual, movilizar el 10 % restante no será sencillo».

La OMS no depende exclusivamente de los Estados para financiarse. Un estudio de BMJ Global HealthEnlace externo publicado en 2025 reveló que la Fundación Gates aportó unos 5.500 millones de dólares a la OMS entre 2000 y 2024, lo que representa cerca del 10 % de los ingresos totales del organismo y la convierte en el segundo mayor donante tras Estados Unidos. Los recortes estadounidenses han situado ahora a la fundación como el principal financiador individual de la OMS.

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3. La brecha entre necesidades y financiación

La OMS ha gastado más de lo que ingresó cada año a medida que la financiación se reducía durante los últimos tres años. Sus estados financieros de 2025 muestran que la agencia evitó una gran crisis presupuestaria gracias a profundos recortes del gasto y a unos sólidos ingresos por inversiones tras la congelación de fondos por parte de Estados Unidos.

En 2025, la ejecución de programas —es decir, la puesta en marcha de iniciativas y servicios sanitarios financiados con el presupuesto de la OMS— alcanzó los 3.429 millones de dólares, 334 millones menos que en 2024.

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4. El impacto sanitario de los recortes

Responsables sanitarios aseguran que los recortes están obligando a la OMS y a sus socios a racionar la ayuda y reducir operaciones sanitarias de emergencia en todo el mundo. En 2025, la reducción de financiación afectó a 5.687 centros sanitarios en 20 países y territorios golpeados por crisis, según la agencia internacional.

La OMS, que trabaja con más de 1.500 socios en todo el mundo, destaca los siguientes ejemplos:

Acceso sanitario: 2.038 centros de salud suspendieron sus operaciones en 2025, reduciendo el acceso a la atención médica para 53,3 millones de personas. La cifra representa el 65 % de los 81,4 millones de personas inicialmente previstas para recibir asistencia sanitaria humanitaria ese año.

Salud de las mujeres: los recortes en programas respaldados por el Fondo de Población de Naciones Unidas dejaron a más de 2,2 millones de mujeres sin servicios sanitarios esenciales en Afganistán, Sudán y Yemen. La pérdida de financiación obligó a cancelar 100.000 kits de atención postagresión sexual destinados al este de la República Democrática del Congo. Además, alrededor del 60 % de las organizaciones de mujeres en el mundo han reducido sus operaciones.

Tuberculosis: la OMS advierte de que los recortes prolongados Enlace externo en la financiación internacional podrían traducirse en hasta dos millones de muertes adicionales y diez millones de nuevos casos de tuberculosis entre 2025 y 2035.

Salud mental: unas 750.000 personas perdieron acceso a servicios de salud mental en 32 países durante 2025.

Nutrición infantil: la OMS informa de que la reducción de la ayuda al desarrollo y el debilitamiento de los sistemas de vigilancia nutricional están limitando la capacidad de los países para controlar y responder a los problemas de nutrición infantil. Un informe de 2025 del Clúster Mundial de Nutrición concluyó que el número de niñas y niños con retraso en el crecimiento sigue aumentando en África. Este problema está asociado a la desnutrición crónica y a enfermedades repetidas durante la infancia temprana.

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5. Una plantilla en retroceso

La Organización Mundial de la Salud prevé que su plantillaEnlace externo pase de 9.401 personas trabajadoras en enero de 2025 a 7.360 en junio de 2026, una reducción del 22 %.

En una actualización de recursos humanos publicada en enero de 2026, la OMS indicó que afrontaba la eliminación de 1.282 puestos de trabajo pese a sus esfuerzos por limitar los recortes mediante jubilaciones naturales y prejubilaciones voluntarias.

Las reducciones más acusadas se producirán en la sede central de Ginebra y en los Servicios Globales Compartidos, donde la plantilla caerá un 28 %. Las regiones de África y Europa sufrirán descensos previstos del 25 % y el 24 %, respectivamente.

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Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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