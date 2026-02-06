Expira el último tratado nuclear entre EE. UU. y Rusia

El 8 de abril de 2010, el presidente estadounidense Barack Obama (izquierda) y su homólogo ruso Dmitri Medvédev durante la firma, en Praga, del tratado Nuevo START. Keystone

El 5 de febrero expiró el tratado Nuevo START, el último pacto sobre armas nucleares vigente entre Rusia y Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años, esto implica eliminar cualquier límite a los dos arsenales atómicos más grandes; lo cual acrecienta el riesgo de una nueva carrera armamentística.

¿Qué es el tratado Nuevo START?

El tratado Nuevo START —también denominado START III— es un acuerdo bilateral entre Washington y Moscú. Firmado en 2010 por los presidentes Barack Obama y Dmitri Medvédev, entró en vigor en 2011 y restringía los arsenales nucleares de largo alcance de Estados Unidos y Rusia.

El acuerdo limitaba a 1.550 las ojivas nucleares «desplegadas estratégicamente» que cada país podía tener. En esa cifra no se incluyen las armas «tácticas», que suelen tener menor potencia y alcance, como las que Vladímir Putin se negó a utilizar en Ucrania. El término «desplegadas» se refiere a las ojivas montadas en misiles o bombarderos. El tratado reducía su número a 700 cada uno, mientras que los lanzadores máximos eran 800.

El tratado forma parte de una serie de acuerdos —como los tratados SALT, START y SORT— cuyo objetivo era reducir el arsenal nuclear total de Estados Unidos y Rusia, que al final de la Guerra Fría superaba las 60.000 ojivas. El tratado, inicialmente, debía expirar en 2021, pero se prorrogó por otros cinco años, hasta el 4 de febrero de 2026. Según los términos del acuerdo, ya no es posible ninguna otra prórroga.

¿Cuáles son las consecuencias de la terminación del tratado?

El Nuevo START es el único acuerdo que regula los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos, las dos potencias que juntas poseen alrededor del 90 % de las 12.000 armas nucleares del mundo. Las partes contrarias a las armas nucleares temen que el fin del tratado abra la puerta a una carrera armamentística entre ambos países. Será la primera vez desde 1972 que no alcancen un acuerdo de este tipo.

«Es preocupante ver que este tratado expirará sin que se haya alcanzado ningún acuerdo para sustituirlo», afirmó Alicia Sanders-Zakre, directora de asuntos políticos de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), una coalición de ONG con sede en Ginebra. «Una nueva carrera armamentística nuclear entre Estados Unidos y Rusia solo aumentará el nivel de riesgo, que ya es inaceptable en la actualidad», añadió, y pidió el desarme total de las armas nucleares.

El 27 de enero se actualizó el Reloj del Juicio FinalEnlace externo —creado por científicos para representar simbólicamente lo cerca que la humanidad está de destruir el mundo—y se fijó en 85 segundos para la medianoche, lo más cerca que el reloj ha estado de la medianoche en su historia, lo que representa un apocalipsis nuclear. El año pasado estaba a 89 segundos de la medianoche. Eso refleja el peligro percibido por un panel de especialistas, que también destacó la participación de las armas nucleares en conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio, así como la modernización de los arsenales nucleares.

>> Ocho décadas después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el gasto en armas nucleares va en aumento. Más información a continuación:

¿Se ha respetado el tratado Nuevo START?

Parcialmente. El acuerdo permitía un cierto grado de transparencia entre ambas potencias y un mecanismo de verificación mutua que incluía inspecciones in situ y el intercambio de datos sobre los arsenales de cada país. Según acordaron ambas partes, Washington y Moscú, las inspecciones se suspendieron en 2020 por la pandemia de COVID-19.

«Estados Unidos estaba dispuesto a reanudar las visitas. Pero las relaciones se han deteriorado por la invasión de Rusia a Ucrania y por las sanciones que, posteriormente, Washington impuso a Moscú», explicó Marc Finaud, investigador del Centro de Política de Seguridad de Ginebra (GCSP) y experto en desarme nuclear. «En febrero de 2023, Rusia decidió suspender la aplicación de ciertos aspectos del tratado, aunque siguieron respetando los límites máximos».

A pesar de que nunca se han reanudado el intercambio de datos y las visitas mutuas, no hay indicios de que ninguna de las partes haya superado los límites máximos.

¿Se puede renovar el Nuevo START?

El tratado no puede prorrogarse de nuevo. Pero en septiembre del año pasado, Putin propuso respetar voluntariamente durante un año más los límites máximos. El presidente estadounidense Donald Trump no ha respondido oficialmente a esta propuesta.

En teoría, podría negociarse un nuevo acuerdo, pero no está claro que las condiciones se cumplan. «Entre las negociaciones sobre Ucrania, las amenazas contra Groenlandia y ahora Irán, el clima no es propicio para reanudar las negociaciones; al menos a corto plazo», dijo Finaud, que también es vicepresidente de la Iniciativa Francesa para el Desarme Nuclear (IDN). «Predecir qué sucederá es, por lo tanto, muy difícil».

Cuando a principios de año The New York TimesEnlace externo le preguntó sobre el resultado del tratado, Trump declaró: «Si expira, expira. Haremos un mejor acuerdo». Trump ha sugerido que quiere un nuevo tratado que incluya a China, que se opone porque su armamento —aunque va en aumento— solo representa el 10 % del de Rusia y Estados Unidos. Por otro lado, Moscú considera que Francia y el Reino Unido —aliados de Washington en la OTAN— deberían estar incluidos. Cosa que también rechazan.

>> Los tratados nucleares no son las únicas amenazas. Con la guerra en Ucrania, varios países europeos se han retirado de los acuerdos sobre minas antipersonales y bombas de submuniciones. Más información a continuación:

¿Cuáles son los otros principales tratados internacionales sobre energía nuclear?

Estados Unidos, Rusia y otras tres potencias nucleares siguen siendo partes del Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 1968, que obliga a los Estados a trabajar en pro del desarme nuclear.

«Es muy preocupante que se haya cancelado el Nuevo START. Pero eso no significa que Estados Unidos y Rusia ya no estén sujetos a restricciones; lo están a través del TNP, que no tiene fecha de caducidad», señaló Sanders-Zakre.

El TNP, sin embargo, no contiene objetivos específicos, en particular en lo que a la reducción de los arsenales nucleares se refiere. Por eso en 2017 la comunidad internacional decidió complementarlo con la creación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).

El tratado —firmado por unos 100 países— prohíbe desarrollar, ensayar, producir, poseer, destruir y usar armas nucleares, así como amenazar con usarlas. También debería permitir ejercer presión sobre los Estados que poseen armas nucleares, pero de momento ni las potencias nucleares ni sus principales aliados lo han adoptado.

«Mientras quede una sola arma nuclear, seguirá existiendo el riesgo de que se utilice. La única garantía, por lo tanto, es eliminarlas todas. Por eso es tan importante el tratado TPAN», dijo Sanders-Zakre.

Texto original editado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

