La guerra sigue siendo la principal causa del hambre en el mundo

Población palestina haciendo cola para recibir comida en Rafah, en la Franja de Gaza. Imagen captada el 16 de febrero de 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

El último informe de la ONU sobre las crisis alimentarias presenta un panorama alarmante: el hambre aumenta y se está convirtiendo en un problema crónico en muchos países. Veamos el porqué.

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1. La inseguridad alimentaria aguda se ha duplicado en diez años

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En diez años, el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda se ha más que duplicado, y ha pasado de 105 millones en 48 países en 2016 a 266 millones en 47 países en 2025. El aumento se debe, en particular, a la multiplicación de los conflictos y a la prolongación de las crisis humanitarias.

Estas cifras incluyen a las personas que se enfrentan a niveles altos de inseguridad alimentaria, correspondientes a las fases 3 a 5 de la escala CIF (vea el recuadro informativo). Las cifras provienen de la última edición del Informe Mundial sobre las Crisis AlimentariasEnlace externo (GRFC, por sus siglas en inglés), que el 24 de abril publicaron la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

«La inseguridad alimentaria aguda no mejora. Se arraiga, se concentra y se vuelve más predecible», subrayó durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones en Ginebra la directora general adjunta de la FAO Beth Bechdol. Y, pintando un panorama sombrío, añadió: «Cerca de 370 millones de personas se encuentran en situación de estrés [fase 2 del CIF], es decir, a un paso de caer en la crisis. Si no logramos apoyarlas antes de que eso ocurra, constituirán la próxima oleada de personas necesitadas».

Escala de la seguridad alimentaria en fases o CIF La Clasificación Integrada de la seguridad alimentaria en Fases (CIF) —también conocida como Integrated Food Security Phase Classification, IPC por sus siglas en inglés— es una escala que permite clasificar la gravedad y el alcance de la inseguridad alimentaria en el mundo. Lo han elaborado la ONU, especialistas, ONG y Estados. Fase 1. Ninguna/Mínima: Los hogares cubren sus necesidades básicas sin tener que recurrir a estrategias atípicas e insostenibles para obtener alimentos e ingresos. Fase 2. Estrés: Consumo alimentario mínimamente adecuado, aunque para poder cubrir sus gastos no alimentarios los hogares tienen que echar mano a estrategias. Fase 3. Crisis: Déficits de consumo que se traducen en altos índices de malnutrición. También están en crisis los hogares que cubren sus necesidades básicas de forma marginal, vendiendo sus activos principales o recurriendo a estrategias de adaptación a la crisis. Fase 4. Emergencia: Importantes déficits alimentarios que provocan una malnutrición muy elevada y una mortalidad excesiva. También se encuentran en situación de emergencia los hogares que para reducir sus déficits utilizan estrategias de adaptación de emergencia y liquidan sus activos. Fase 5. Catástrofe/Hambruna: Escasez extrema de alimentos o de medios para satisfacer otras necesidades básicas a pesar de utilizar al máximo estrategias de adaptación. Los niveles críticos de inanición, mortalidad, indigencia y desnutrición son evidentes. (Para que se considere hambruna, una zona debe presentar niveles de desnutrición y mortalidad extremadamente críticos). Fuente: IPCEnlace externo

Cuatro países destacan como escenarios de las crisis más graves. Son Afganistán, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. Devastados por los conflictos, concentran el mayor número y la mayor proporción de personas que padecen hambre.

El informe también alerta sobre la desnutrición, especialmente peligrosa en el caso de los niños y las mujeres embarazadas. En 2025, unos 35,5 millones de menores de cinco años sufrían desnutrición aguda en 23 países. Casi 10 millones presentaban emaciación grave [están muy muy delgados para su estatura].

«Estos niños están demasiado delgados en relación con su estatura. Su sistema inmunitario está tan debilitado que enfermedades infantiles comunes pueden resultar mortales, y su riesgo de muerte es 12 veces mayor que el de los niños bien alimentados», explicó Ricardo Pires, portavoz adjunto de UNICEF.

El año pasado, 9,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes sufrían malnutrición aguda, lo que aumentaba los riesgos de enfermedad y mortalidad entre sus bebés.

2. Los casos de crisis alimentaria se han multiplicado por nueve en diez años

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Otra tendencia preocupante es que el número de personas al borde de la hambruna (CIF 5) se ha multiplicado por nueve entre 2016 y 2025, pasando de 155.000 personas en dos países a 1,4 millones en seis países. El año pasado, por primera vez en diez años, se confirmaron dos hambrunas, en Gaza y en Sudán. En algunas regiones de Sudán la hambruna continúa.

«Esto pone de manifiesto un grave empeoramiento de las formas más extremas de hambruna y desnutrición, debidas principalmente a los conflictos y a las restricciones al acceso humanitario, y agravadas por los desplazamientos forzados», indicanEnlace externo quienes han redactado el informe.

También están aumentando los casos de emergencia (CIF 4). En 2025, 39 millones de personas en 31 países se vieron afectadas, frente a los 35 millones en 36 países del año anterior. La causa, tal y como señaló Beth Bechdol, son «aumentos significativos en países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Myanmar, Gaza y Yemen».

3. Los conflictos son la principal causa del hambre

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La guerra sigue siendo la principal causa del hambre en el mundo, por delante de los fenómenos climáticos extremos y las crisis económicas. Factores que a menudo se combinan.

«El hambre se utiliza cada vez más como arma de guerra», afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, refiriéndose a las hambrunas en Gaza y Sudán.

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El conflicto en Oriente Medio podría agravar las crisis alimentarias, aunque para quienes han realizado el informe es demasiado pronto para evaluar su impacto. Mencionan, en particular, los riesgos relacionados con el aumento de los precios de la energía y los alimentos, las interferencias en las importaciones, así como el acceso limitado a los insumos agrícolas, incluidos los fertilizantes.

4. Las crisis prolongadas concentran la inseguridad alimentaria

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En tan solo seis países —Afganistán, la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán, Siria y Yemen— están casi la mitad de las personas que padecen hambre en los últimos diez años.

«La inseguridad alimentaria se está arraigando cada vez más. De los 47 países analizados en este informe, 33 reaparecen cada año», declaró Jean-Martin Bauer, director de seguridad alimentaria del PMA. Estos países en crisis prolongada concentran alrededor del 80 % de las personas afectadas por el hambre.

«A menos que actuemos antes y de forma diferente, estas crisis seguirán agravándose y repitiéndose», advirtió Beth Bechdol.

5. Disminuye la financiación humanitaria y para el desarrollo

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A pesar de que las crisis se multiplican, los presupuestos destinados a la ayuda humanitaria y al desarrollo en el sector alimentario están disminuyendo. En 2025 alcanzaron su nivel más bajo desde 2016-2017.

Estos recortes también repercuten en la generación de datos; el informe este año abarca menos países por la escasez de recursos.

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«Sin financiación, datos y acceso suficientes, el sistema humanitario no puede hacer frente a “ese problema previsible y evitable que es el hambre”», subrayó Jean-Martin Bauer.

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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