Las grandes crisis humanitarias de las que no hablan los medios de comunicación

En 2025, sólo se dedicaron 1.500 artículos a la República Centroafricana, donde aproximadamente 2,4 millones de personas se encuentran «en situación de emergencia humanitaria». Keystone

Conflicto en la República Centroafricana; la peor sequía en un siglo en Namibia; aislamiento extremo en Corea del Norte: a finales de enero, la ONG Care lanzó una advertencia sobre las diez «crisis humanitarias olvidadas» de 2025. Emergencias que casi no generan titulares y que sobreviven con financiación insuficiente.

Para determinar las diez crisis «menos mediatizadas» (ver recuadro al final del artículo), la ONG Care recopiló, entre enero y septiembre de 2025, los artículos publicados en cerca de 350.000 medios de comunicación en línea de todo el mundo, en cinco idiomas.

Resultado:Enlace externo apenas 1.500 artículos dedicados a la República Centroafricana, devastada por la guerra civil de la década de 2010 y donde alrededor de 2,4 millones de personas siguen «en situación de emergencia humanitaria». Según la ONG Care, esa cobertura fue 63 veces menor que las casi 97.000 publicaciones sobre la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, celebrada en junio de 2025 en Venecia, Italia.

El olvido de ciertas crisis se acentuó en 2025, explica Adéa Guillot, portavoz de la ONG Care, en el programa Tout un mondeEnlace externo de la televisión pública suiza RTS (en francés). «Las diez crisis que destacamos en este informe han acumulado alrededor de 40.000 repercusiones en la prensa este año, mientras que el mismo informe del año pasado, sobre las diez crisis de entonces, acumuló casi 80.000 menciones en los medios».

La política mira hacia otro lado

Adéa GuillotEnlace externo explica este desinterés por varios factores. En primer lugar, señala una especie de fatiga informativa. «A menudo se trata de crisis que duran mucho tiempo. Algunas de ellas llevan 20 o 30 años». A esto se suma la complejidad de las situaciones. «No son crisis maniqueas. No hay el bien por un lado y el mal por otro, mucho menos que en otros conflictos. Son crisis multifactoriales. En la mayoría de estos países, a veces hay un conflicto subyacente al que se suman los efectos del cambio climático».

La escasa cobertura mediática refleja también una falta de voluntad política. Ocho de las diez crisis señaladas por Care se desarrollan en África, un dato que no es casual. «Existe un claro desinterés por parte de los dirigentes, especialmente europeos. En términos geopolíticos, no son situaciones que ocupen un lugar prioritario en la agenda y suelen percibirse como conflictos lejanos», afirma Guillot.

Por último, los periodistas simplemente no tienen acceso a algunos de estos países, como Corea del Norte, lo que evidentemente repercute en su cobertura mediática. La propia ONG Care tiene limitaciones. «De las diez crisis, hay cuatro países en los que no podemos entrar», precisa la portavoz.

Afecta a unos 43 millones de personas

Que estas crisis se prolonguen en el tiempo no las hace menos urgentes. «Las diez situaciones analizadas en este informe afectan, por sí solas, a 43 millones de personas en emergencia humanitaria aguda. Detrás de estas cifras, que pueden parecer frías, hay mujeres, niños y familias enteras privadas de lo más básico para sobrevivir».

La escasa cobertura mediática tiene consecuencias directas en la ayuda internacional. «Sin artículos, no hay presión pública. Sin presión pública, no hay decisiones políticas. Sin decisiones políticas, no hay financiación humanitaria», resume la ONG Care en su informe. Como ejemplo, cita a Zimbabue y Malaui, cuyos planes humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apenas están financiados en un 14%.

Contar la historia de otra manera

Adéa Guillot también observa el impacto en la solidaridad ciudadana. «Cuando una crisis se visibiliza, cuando los medios hablan de ella -en la radio, en los programas matinales, en las redes sociales o en la prensa-, en cuestión de 24 horas recibo decenas de correos preguntando cómo pueden ayudar. La generosidad está ahí: la gente quiere ayudarse mutuamente».

Para involucrar al público y combatir la fatiga informativa, la portavoz apuesta por cambiar el enfoque. «También podemos contar la creatividad y la resiliencia con la que estas poblaciones se adaptan a la crisis», dice. «ONGs y medios podríamos reflexionar juntos sobre nuevas formas de narrar estas realidades, poniendo el acento en soluciones posibles. Tal vez así el relato sería menos angustioso y más movilizador», concluye.

Las diez crisis humanitarias olvidadas, según la ONG Care: 1 – República Centroafricana: 2,4 millones de personas en situación de emergencia humanitaria 2 – Namibia: la peor sequía en 100 años 3 – Zambia: el 12 % de la población en situación de inseguridad alimentaria aguda 4 – Malaui: 6,1 millones de personas en situación de emergencia humanitaria 5 – Honduras: 1,6 millones de personas en situación de emergencia humanitaria 6 – Corea del Norte: más de 10 millones de personas sufren malnutrición 7 – Angola: 1,3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria 8 – Burundi: 2,7 millones de personas en zonas rurales amenazadas por la inseguridad alimentaria 9 – Zimbabue: 7.6 millones de personas están en situación de emergencia 10 – Madagascar: 2.3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria

Texto adaptado del francés por Norma Domínguez. Versión en español revisada por Carla Wolff.

