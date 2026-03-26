¿Lograrán los Estados miembros de la OMC reformar la organización?

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala (en la foto, en el centro a la izquierda, durante la 12.ª Conferencia Ministerial, celebrada en Ginebra en 2022), aboga por reformas que refuercen el papel de la organización. Sin embargo, existen grandes divergencias entre los Estados. Afp Or Licensors

Los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio se reúnen desde hoy, 26 de marzo y hasta el 29 de marzo en Yaundé, Camerún, para la 14ª Conferencia Ministerial, principal órgano decisorio de la OMC. Un proyecto de reformas centra las negociaciones, que se celebran en un clima geopolítico tenso.

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La Conferencia Ministerial de la OMC se inaugura en un contexto de tensiones comerciales y mientras la guerra en Oriente Medio perturba los intercambios y amenaza con ralentizar el crecimiento de la economía mundial.

La OMC -cuyas normas se supone que proporcionan un marco y un grado de previsibilidad al comercio- se ha visto puesta a dura prueba por la administración de Donald Trump, que impuso aranceles elevados a varios países, entre ellos Suiza, con el fin de obtener acuerdos bilaterales más favorables. Una situación ante la cual la organización con sede en Ginebra se ha mostrado impotente.

«El statu quo no es una opción», declaró la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, en una rueda de prensa el mes pasado en Ginebra. «Debemos evolucionar para adaptarnos a nuestro tiempo», añadió, refiriéndose a los cambios económicos, demográficos y tecnológicos que el mundo ha experimentado desde la creación de la OMC en 1995.

Según ella, las reformas son necesarias, ya que un colapso del sistema multilateral de comercio generaría el «caos». Las reformas estarán, por tanto, en el centro de la próxima Conferencia Ministerial, que se celebra cada dos años y a la que están invitados los ministros y las ministras de los 166 Estados miembros de la organización. Pero las posibilidades de un avance real en este asunto antes del final de la reunión, el 29 de marzo, son escasas, ya que persisten los desacuerdos.

«Las posibilidades de que la Conferencia Ministerial produzca resultados concretos en materia de reformas son muy escasas», estima Joost Pauwelyn, profesor de Derecho Internacional en el Geneva Graduate Institute. «Con 166 Estados miembros, el simple hecho de ponerse de acuerdo sobre una hoja de ruta ya es muy complicado», añade el especialista en la OMC y socio de Cassidy Levy Kent.

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Acuerdos, misión casi imposible

La cuestión de las reformas es casi tan antigua como la propia organización. Llegar a acuerdos se ha convertido en una misión casi imposible debido a la regla del consenso, que exige la aprobación de cada miembro. Sin embargo, Ngozi Okonjo-Iweala ha subrayado la “robustez” de la organización, recordando que a pesar de las tensiones comerciales y el aumento del proteccionismo, más del 70% del comercio mundial se sigue realizando conforme a las normas de la OMC.

«La OMC ya no es un lugar para cerrar acuerdos comerciales. Estos se negocian ahora fuera, como ha sido el caso entre el Mercosur y la Unión Europea, o en los acuerdos bilaterales que Estados Unidos ha cerrado en los últimos meses», explica Joost Pauwelyn. «Pero sigue siendo un lugar importante para los debates técnicos, por ejemplo sobre las medidas sanitarias aplicables a determinados productos alimenticios».

Otra dificultad: desde 2019, el Órgano de Apelación, encargado de resolver en última instancia los litigios comerciales entre países, está paralizado por Estados Unidos, que bloquea el nombramiento de nuevos jueces y juezas. No obstante, la organización cuenta con otros mecanismos que siguen siendo eficaces para la resolución de litigios, como el Acuerdo Multilateral Provisional sobre Arbitraje en Apelación (AMPA), respaldado por unos 50 miembros, entre ellos la Unión Europea y China.

Tres ejes de reforma

Desde hace nueve meses, el representante permanente de Noruega ante la OMC, Petter Ølberg, -nombrado “facilitador” del asunto de las reformas- coordina los trabajos sobre este delicado tema para preparar la Conferencia Ministerial. El diplomático ha elaborado un informe que ha presentado a los miembros de la organización. Este contiene un proyecto de declaración ministerial y un plan de trabajo para llevar a cabo las reformas, que deberían concluir en dos años. Pero este último no cuenta con un consenso.

Mientras la Unión Europea, Suiza o China se muestran favorables a un ambicioso plan de reformas, India y Estados Unidos se encuentran actualmente entre los países más reticentes.

En Yaundé, tres ejes de reforma están sobre la mesa. El primero se refiere a la toma de decisiones por consenso, que ralentiza o incluso bloquea la adopción de nuevos acuerdos. El más reciente, sobre las subvenciones a la pesca, entró en vigor el pasado septiembre, tras 25 años de negociaciones.

Ante esta situación, algunos miembros desean poder llegar a acuerdos de forma plurilateral, por grupos de países. Las modalidades del estatus de “país en desarrollo”, que confiere ciertas ventajas a pesar de basarse en una autoevaluación -lo que explica que países como China o Singapur se beneficien de él-, también figuran en el programa de la conferencia.

Por último, las normas de competencia leal relacionadas con las subvenciones y las políticas industriales completan el programa de reformas previsto.

«Es imposible lograr un consenso sobre estos temas, que se debaten desde hace décadas, porque los intereses de los países divergen demasiado», analiza Joost Pauwelyn. «A la vista de la actualidad, marcada por la rivalidad entre Estados Unidos y China, los aranceles de Donald Trump, o las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, las reformas no se perciben como una prioridad».

Aun así, podría adoptarse una hoja de ruta para futuras reformas, pero su contenido sigue siendo incierto. En declaraciones a la agencia de prensa suiza Keystone-ATS, el embajador de Suiza ante la OMC, Erwin Bollinger, declaró que la falta de consenso sobre una hoja de ruta sería «una señal extremadamente negativa». Según él, «no sería una muerte súbita para el sistema multilateral de comercio, pero este perdería pertinencia».

Editado por Virginie Mangin/sj y adaptado al español por Patricia Islas

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