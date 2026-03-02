Nuevos recortes presupuestarios golpean de lleno a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que su oficina se encuentra en «modo supervivencia» ante los recortes presupuestarios y advirtió sobre el «costo inconmensurable» de no invertir en la protección de los derechos humanos. Keystone / Salvatore Di Nolfi

En Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alerta sobre el impacto de los recortes presupuestarios en el terreno, mientras en Nueva York un «organismo discreto» maniobra para debilitar aún más el sistema de protección internacional.

El 5 de febrero, ante un auditorio de diplomáticos reunidos en Ginebra con motivo de su llamamiento anual a contribuciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker TürkEnlace externo, expresó su preocupación por la precaria situación financiera de su oficina: «Estamos en modo supervivencia».

Al igual que muchos otros organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDHEnlace externo) vio menguar drásticamente sus recursos el año pasado. La causa fueron los recortes presupuestarios promovidos por varios países -entre ellos Estados Unidos-, así como los retrasos en los pagos de algunos Estados miembros, factores que desencadenaron una profunda crisis de liquidez.

En 2026, la ACNUDH -que documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, brinda asistencia técnica a los Estados y promueve el respeto del derecho internacional- prevé disponer de 624,3 millones de dólares, un 16% menos que los 746 millones presupuestados el año pasado (véase el recuadro informativo El presupuesto en detalle).

El presupuesto en detalle El presupuesto de la ACNUDH se compone de dos fuentes principales: el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y las contribuciones voluntarias. En 2026, el presupuesto ordinario, financiado por las contribuciones estatales obligatorias, se reducirá en un 10%, pasando de 246 a 224,3 millones de dólares. Es probable que la organización no reciba la totalidad de esta cantidad debido a la crisis de liquidez. El año pasado, sólo se puso a su disposición el 80% del presupuesto. Para cumplir su mandato, la agencia de derechos humanos depende en gran medida de contribuciones voluntarias procedentes de gobiernos y de otros actores, en particular del sector privado. En 2026 prevé recaudar 400 millones de dólares adicionales, lo que representaría un 20% menos que los 500 millones de dólares solicitados en 2025, de los cuales recibió aproximadamente la mitad. El presupuesto total previsto para este año asciende, por tanto, a 624,3 millones de dólares, frente a los 746 millones del año pasado, lo que representa una disminución del 16%.

Las consecuencias en el terreno

En este contexto de fuertes restricciones presupuestarias, Volker Türk describió las consecuencias concretas de los recortes en las operaciones.

En 2025, la Oficina se vio obligada a reducir a la mitad sus misiones de monitoreo de derechos humanos, que pasaron de 11.000 el año anterior a 5.000. Estas misiones documentan violaciones cometidas en todo el mundo, brindan protección a las víctimas y contribuyen a exigir responsabilidades a los Estados implicados.

«Nuestros informes proporcionan información creíble sobre atrocidades y tendencias en materia de derechos humanos en un momento en que la verdad se ve socavada por la desinformación y la censura», recordó Türk, y añadió que constituyen «pruebas esenciales» citadas por tribunales internacionales.

>> El proyecto de reformas «ONU80»,Enlace externo destinado a aumentar la eficiencia de la ONU, principalmente mediante la reducción del gasto, ha sumido a la Ginebra internacional en la incertidumbre:

La ACNUDH también tuvo que recortar en un 60% su programa en MyanmarEnlace externo, asolado por una devastadora guerra civil. En Chad, unas 600 personas detenidas arbitrariamente perdieron el apoyo de la agencia. En total, la Oficina redujo o canceló su presencia en 17 países -entre ellos Colombia, Guinea-Bissau y Tayikistán-, lo que implicó la eliminación de 300 puestos de trabajo de una plantilla de 2.000 personas.

«El costo de nuestro trabajo es bajo; el costo humano de la falta de inversión es inconmensurable», añadió el Alto Comisionado, subrayando que la sola presencia de su Oficina sobre el terreno puede prevenir determinadas violaciones de derechos humanos.

Una subfinanciación histórica

«La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos -y, más ampliamente, el pilar de ‘derechos humanos’ de la ONU- ha estado crónicamente subfinanciada y con personal insuficiente», subraya Raphaël Viana DavidEnlace externo, director de programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR),Enlace externo organización con sedes en Ginebra y Nueva York.

Los derechos humanos constituyen uno de los tres pilares del mandato de las Naciones Unidas -la paz y la seguridad son otro, y el desarrollo, el tercero-, pero sus recursos representan, en promedio, entre el 3% y el 7% del presupuesto ordinario de la organización.

«No se trata de una burocracia obligada a reducir su tamaño por falta de recursos», añade Viana David. «Estos recortes tienen efectos muy concretos y profundamente perjudiciales para las personas y las comunidades en todo el mundo, así como para la capacidad de los Estados de cumplir mejor con sus obligaciones en materia de derechos humanos».

Maniobras políticas

El año pasado, el ISHR publicó un informeEnlace externo que revela cómo un reducido grupo de Estados -liderados por China y Rusia- lleva años intentando debilitar el sistema internacional de derechos humanos mediante la reducción de sus recursos a través de un órgano poco conocido, con sede en la oficina central de la ONU en Nueva York.

Se trata de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP),Enlace externo órgano técnico que formula recomendaciones a la Quinta Comisión de la Asamblea General, responsable de los asuntos administrativos y presupuestarios de la ONU.

«Se trata de un órgano muy opaco, compuesto en teoría por expertos independientes, pero algunos de sus miembros reciben instrucciones directamente de sus gobiernos. Entre ellos hay antiguos e incluso, en algunos casos, actuales delegados de la Quinta ComisiónEnlace externo», explica Viana David, autor de la investigación.

>> La CCAAP no es el único órgano poco conocido de la ONU que, desde Nueva York, ejerce una influencia importante en el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos, también es el caso del Comité de ONG:

La CCAAP, cuyas tres sesiones anuales se celebran a puerta cerrada, está compuesta por 21 miembros, uno por cada país representado, que cubren todas las regiones del mundo. Sus integrantes son elegidos por la Asamblea General para mandatos de tres años.

Las investigaciones de la ONG muestran que las recomendaciones de este órgano -que complementan las propuestas presupuestarias del secretario general- son adoptadas en gran medida por la Quinta Comisión. «Recortan sistemáticamente en mayor proporción los fondos destinados a los derechos humanos que los asignados a otros ámbitos», añade el especialista.

En este contexto, Pekín y Moscú desempeñan un papel preponderante. «China despliega intensos esfuerzos diplomáticos en el seno de la CCAAP con el objetivo de imponer recortes presupuestarios desde una fase temprana. Posteriormente, cuando las recomendaciones llegan a la Quinta Comisión, Rusia adopta un papel disruptivo al bloquear la posibilidad de consenso. En ese escenario, los Estados tienden a remitirse a las recomendaciones de la CCAAP», explica Raphaël Viana David.

Investigaciones en pausa por falta de fondos

Este comité propone regularmente reducir los recursos asignados a los mecanismos de investigación aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, órgano multilateral encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo.

>> Mientras el Consejo de Seguridad está paralizado por el veto de las potencias, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se utiliza cada vez más para actuar en conflictos «bloqueados» en Nueva York:

Debido a la falta de recursos, dos misiones de investigación sobre la República Democrática del Congo y Afganistán, aprobadas en 2025, aún no habían podido iniciar su labor a finales de año.

A principios de enero, la Quinta Comisión aprobó en gran medida las recomendaciones de la CCAAP, que proponían para 2026 recortes más importantes que los propuestos por el secretario general en el marco de las reformas ONU80, iniciadas en 2025. Como consecuencia, se suprimieron más puestos en la ACNUDH.

Texto original revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Norma Domínguez. Versión en español revisada por Carla Wolff.

