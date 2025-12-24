Qué le depara a la Ginebra internacional en 2026

Debilitada por la vuelta de Donald Trump y por una crisis de confianza en el multilateralismo, la Ginebra internacional afronta 2026 en un clima de incertidumbre. Entre reestructuraciones y competencia interestatal, el futuro del orden internacional también se juega a orillas del lago Lemán.

Dorian Burkhalter

Para las organizaciones internacionales de Ginebra, 2025 será sinónimo de grandes cambios. Las instancias de gobernanza mundial —ya debilitadas por los recortes presupuestarios y por la falta de credibilidad ante conflictos que se multiplican— se han enfrentado a una retirada sin precedentes de Estados Unidos, provocada por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

Washington —principal contribuyente económico y actor histórico e influyente del sistema de las Naciones Unidas— ha abandonado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Derechos Humanos, ambos organismos con sede en Ginebra. Al desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la nueva Administración estadounidense ha sumido al sector humanitario y sus principales instituciones en Ginebra en una crisis profunda.

«El sistema multilateral se enfrenta a una crisis financiera y política. Algunas agencias especializadas —en el ámbito humanitario, sobre todo— dependían de Estados Unidos hasta en un 40 % para financiar sus actividades», señaló recientemente Anna Ifkovits Horner, embajadora y representante permanente adjunta de la misión suiza ante la ONU. «Esto es problemático. La clave estaría en diversificar las fuentes de ingresos, pero dado el contexto geopolítico, no es fácil», añadió en una conferencia en Berna.

Reformas que deben continuar

Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha iniciado recortes presupuestarios y, para aumentar la eficacia de las Naciones Unidas, ha puesto en marcha un amplio proceso de reformas, denominado «UN80». Entre las medidas previstas figuran la fusión de organismos con mandatos similares y el traslado de puestos de trabajo de Ginebra y Nueva York a destinos considerados menos costosos, como Nairobi o Roma.

Entre las organizaciones con sede en Ginebra más afectadas por los cientos de despidos y reubicaciones están el Alto Comisionado para las personas refugiadas (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o incluso UNICEF y la agencia ONUSIDA.

Es muy probable que estos esfuerzos de reorganización continúen en 2026. Las personas más optimistas destacarán las ventajas que en términos de conocimientos técnicos e infraestructuras ofrece Ginebra, y también recordarán las medidas que las autoridades cantonales y federales han adoptado para responder a la crisis; en particular, las ayudas económicas. Pero, para estas organizaciones que buscan reducir sus gastos, el coste de la vida —especialmente elevado en la segunda ciudad de Suiza— es y seguirá siendo un problema importante. A esto hay que añadir la apreciación del franco suizo, que en los últimos años ha ganado más de un 10 % frente al euro.

¿Quién dirigirá la ONU?

Para Antonio Guterres 2026 será su último año de mandato. Intentará por todos los medios llevar a cabo las reformas que ha emprendido. Pero tendrá que hacer frente al descontento de gran parte del personal, afectado por despidos y reestructuraciones. En 2025, el personal se movilizó organizando manifestaciones de una magnitud sin precedentes en Ginebra. El año que viene continuará en sus esfuerzos.

2026 será, por lo tanto, un año de campaña para el futuro secretario o secretaria general, que asumirá sus funciones en 2027. Según el turno geográfico vigente, esta persona debería proceder de América Latina. Ya circulan varios nombres, entre ellos el del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en Viena, Rafael Grossi, y el de la actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, figura destacada en la Ginebra internacional.

En un orden mundial en plena transformación, y mientras las voces críticas denuncian que falta una estrategia real en materia de reformas que parecen ser un mero ejercicio financiero, los Estados miembros analizarán minuciosamente su visión de futuro de una ONU en crisis.

¿Volverá la ayuda humanitaria?

En 2025, los planes de respuesta humanitaria coordinados por las Naciones Unidas solo recibieron 13 de los 45.000 millones de dólares esperados: la cifra más baja desde 2016, cuando las necesidades mundiales eran la mitad. Este descenso se debe, en gran parte, a la retirada de los países occidentales, que invierten en armamento y se enfrentan a dificultades presupuestarias.

En diciembre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha hecho su tradicional llamamiento para recaudar fondos para 2026. Pretende ser realista y, para llegar a unos 135 millones de personas afectadas por guerras, cambio climático, catástrofes y epidemias, solicita 33.000 millones de dólares —mucho menos que el año pasado—.

La gran pregunta ahora es si las contribuciones financieras pueden aumentarse. Ante la retirada de Estados Unidos y de los países europeos, que históricamente han sido los mayores donantes, las organizaciones humanitarias esperan atraer a nuevos contribuyentes, entre ellos los países del Golfo, China, que da prioridad a la ayuda bilateral, o incluso el sector privado. De momento, sin embargo, no hay indicios de que, a corto plazo, vaya a haber un cambio.

¿Qué lugar ocupa la paz?

Tras un periodo difícil durante la pandemia, en los últimos años, Ginebra parece haber perdido su atractivo como lugar de encuentro para las negociaciones de paz que la han hecho famosa. Mientras tanto, ciudades como Doha en Qatar, Estambul en Turquía o El Cairo en Egipto se han impuesto como sólidos rivales.

Si bien, este año, estas últimas han consolidado su estatus más todavía, al acoger las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y las discusiones entre Kiev y Washington sobre el plan de paz estadounidense para Ucrania, la ciudad ubicada al borde del lago Lemán ha recuperado parte de su antigua gloria. Cabe recordar que Rusia no ha participado en estas conversaciones porque, después de que Berna adoptara sanciones contra Moscú, ha insistido en que Suiza ya no es un terreno neutral para las reuniones.

Parece muy improbable, aunque no imposible, una hipotética cumbre en Ginebra en 2026 entre los presidentes de Ucrania y Rusia —opción que tras la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin el verano pasado sugirieron algunos líderes europeos—. Ahora que Suiza se prepara para asumir la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que Rusia forma parte, la «capital de la paz» quizá todavía no ha dicho su última palabra.

Texto original revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

