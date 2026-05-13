Represión china en Suiza: críticas a la inacción del Gobierno

Los manifestantes tibetanos y uigures son blanco de la represión china en Suiza. Keystone / Salvatore Di Nolfi

El año pasado, el Consejo Federal (Gobierno) reconocía por primera vez la represión dirigida contra las comunidades tibetana y uigur en Suiza, víctimas de la proyección del poder del Gobierno chino fuera de sus fronteras. Hoy, las ONG denuncian la ausencia de medidas concretas para proteger a las víctimas.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

8 minutos

«Estamos muy decepcionados de que no haya cambiado nada en la práctica», afirma Selina Morell, responsable del programa sobre China llamado Voices, una ONG con sede en Berna.

Hace poco más de un año, el Consejo Federal reconocía por primera vez la vigilancia y la presión que el gobierno chino ejerce sobre las comunidades tibetana y uigur en Suiza, víctimas de la denominada «represión transnacional». Este fenómeno adopta diversas formas —intimidación física o virtual, directa o indirecta a través de familiares—, pero persigue siempre silenciar las voces disidentes en el extranjero.

«Tras la publicación del informe, dábamos por hecho que el Gobierno suizo haría algo para proteger a las víctimas de la represión transnacional. Sin embargo, no ha sido así», añade.

No existen cifras que permitan cuantificar con precisión la represión que tiene lugar en territorio suizo, aunque se estima que la tendencia va en aumento. A nivel internacional, la ONG Freedom HouseEnlace externo ha registrado 1.375 casos en todo el mundo desde 2014, aunque estos solo reflejan los incidentes «físicos» más graves como secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones o expulsiones ilegales. Mientras, los actos de vigilancia e intimidación quedan fuera de las estadísticas.

Un año después del informe

En su informeEnlace externo publicado el 12 de febrero de 2025, el Gobierno suizo detallaba varias medidas para abordar el problema, entre ellas el diálogo bilateral con Pekín, la sensibilización de actores que podrían enfrentarse a este fenómeno, los intercambios con la diáspora y la creación de un servicio de asesoramiento para las víctimas. Sin embargo, no se establecía ningún calendario.

Consultado al respecto, el Departamento Federal de Justicia y Policía (DFJP) señala que «los trabajos relativos a las medidas nacionales […] han comenzado», en particular con la creación de un grupo de acompañamiento estratégico. Activo desde febrero, deberá elaborar antes de finales de año «un estado de la situación de las competencias en materia de represión transnacional» a nivel municipal, cantonal y federal.

El próximo año, el grupo se centrará en «el examen de los canales de comunicación con las diásporas afectadas, así como en el ámbito de la sensibilización y la prevención», precisa el DFJP. La creación de un servicio de asesoramiento para las personas afectadas y los testigos también será entonces «evaluada».

Selina Morell valora la creación de este grupo, dirigido por Martin von Muralt, delegado de la Red Nacional de Seguridad, pero lamenta la lentitud del proceso ante una situación que, a su juicio, exige medidas concretas a corto plazo.

>> Más información sobre otras comunidades afectadas por la represión en Suiza:

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional La disidencia egipcia, china o rusa es perseguida hasta Suiza Este contenido fue publicado en Suiza no se libra de la represión ejercida por Estados autocráticos en el extranjero. Ginebra, capital de los derechos humanos, está especialmente expuesta a ella. Una amenaza que las autoridades abordan con timidez. leer más La disidencia egipcia, china o rusa es perseguida hasta Suiza

Una presión que continúa

Por parte de las asociaciones que representan a las comunidades tibetana y uigur en Suiza, predominan también la decepción y la frustración.

«La publicación del informe fue un alivio, porque demuestra que lo que denunciamos desde hace años —la vigilancia, la presión, las amenazas que sufrimos— es real», explica Rizwana Ilham, presidenta de la Asociación Uigur de Suiza. «Pero en la práctica, casi nada ha cambiado».

Originaria de Urumchi, capital de la región semiautónoma de Xinjiang (Turquestán Oriental, para los independentistas uigures), Rizwana Ilham cuenta haber sufrido, «como cualquier uigur», intentos de intimidación. «En cada manifestación, personas procedentes de China nos siguen, nos fotografían, preguntan quién es el organizador; visiblemente sin ningún temor a actuar así. Es chocante que esto ocurra en Suiza».

«Sabemos que estas imágenes probablemente se envían a la embajada china, que comprueba si tenemos familiares en el Tíbet sobre los que las autoridades chinas puedan ejercer presión», afirma Arya Amipa, copresidente de la Asociación de Jóvenes Tibetanos en Europa. «Si les confrontamos, siempre dicen ser turistas o estudiantes de intercambio, que están allí por casualidad». Nieto de abuelos que huyeron del Tíbet, el joven afirma haber sido también objeto de llamadas telefónicas anónimas con intentos de intimidación, así como de varios intentos de pirateo informático. Actos que vincula a su compromiso con la causa tibetana.

Efecto disuasorio

«Estas acciones están coordinadas desde China, a veces con la complicidad, en Suiza, de personal diplomático o de miembros de la diáspora reclutados por las autoridades chinas», explica Selina Morell, que reconoce que se trata de un «problema difícil» para las autoridades suizas, especialmente porque están implicados distintos actores en varios países.

Por su parte, la Embajada de China en Berna no respondió a las preguntas.

«La triste realidad es que funciona. Cada vez menos gente participa en las manifestaciones», lamenta Arya Amipa. «Algunos jóvenes me dicen que ya no se atreven a venir porque temen por sus familiares en el Tíbet. Es un riesgo real: las familias de algunos manifestantes han recibido visitas de policías chinos que las han amenazado para presionar a sus allegados en Suiza».

Arya Amipa afirma haber cortado el contacto con sus familiares en el Tíbet para protegerlos. Y aunque no se siente directamente en peligro como ciudadano suizo, reconoce que su activismo implica un aislamiento, ya que miembros de la diáspora temen ser vistos a su lado.

Según VoicesEnlace externo y las asociaciones de la diáspora, la prioridad debería ser la creación de un punto de contacto para las víctimas que permita, entre otras cosas, registrar los casos.

«Es importante que las víctimas puedan denunciar las amenazas de forma segura, sabiendo que serán tomadas en serio y protegidas», explica Rizwana Ilham.

También considera esencial reforzar la sensibilización de las fuerzas del orden, los servicios de migración y las universidades para que puedan reconocer el problema y su gravedad.

El año pasado, la joven acudió a una comisaría para denunciar la aparición de cuentas falsas en redes sociales a su nombre. La experiencia le hizo pasar un mal trago. «Intenté explicarles mi situación, que soy uigur; un objetivo de la represión transnacional. Pero no sabían nada al respecto», recuerda. «Me dijeron que no era competencia suya. Fue una experiencia muy frustrante».

Consultado sobre las acciones de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden, el DFJP responde que «aún no se ha tomado ninguna medida concreta» por parte del grupo de acompañamiento estratégico, que deberá fijar un calendario de implementación.

Necesidad de actuar rápido

Mientras la tecnología ofrece nuevas herramientas —deepfakes, campañas automatizadas de desinformación y desprestigio— a los Estados que practican la represión transnacional, las ONG exigen una aplicación rápida de las medidas previstas por la Confederación.

«Si el Gobierno suizo no actúa más rápido, más personas serán objeto de estas prácticas, porque el Gobierno chino se verá reforzado en la idea de que es una táctica eficaz para silenciar voces disidentes en el extranjero», advierte Arya Amipa, que teme que el informe del Gobierno quede obsoleto ante una amenaza en constante evolución.

>> Más información en el siguiente artículo:

Mostrar más

Mostrar más Diplomacia suiza Cómo China controla a las minorías tibetana y uigur en Suiza Este contenido fue publicado en Un estudio científico demuestra cómo China intimida a las comunidades tibetana y uigur en Suiza. Aún no se ha decidido qué consecuencias tendrán los resultados de esta investigación. leer más Cómo China controla a las minorías tibetana y uigur en Suiza

En su opinión, la lentitud de las autoridades suizas se explica en parte por las negociaciones en curso entre Berna y Pekín sobre la actualización del acuerdo de libre comercio. En este contexto, marcado por las tensiones arancelarias con Estados Unidos, Suiza trataría de no enfadar a su tercer socio comercial más importante. Un argumento que ya se había mencionado para explicar el retraso en la publicación del informe sobre la represión transnacional.

El DFJP señala que «aunque los temas abordados en el informe no tienen relación con el comercio, constituyen un elemento importante del debate público en Suiza sobre China». «Suiza también ha planteado estas cuestiones en el marco de las negociaciones del acuerdo de libre comercio para expresar sus preocupaciones en estos ámbitos», añade.

«El problema es que cuanto más se espera, más dependientes seremos de China. Y quizá algún día ya no sean tibetanos o uigures los afectados, sino directivos de empresas suizas», concluye Arya Amipa.

Texto revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Carla Wolff.

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional La Ginebra Internacional La Ginebra internacional es un mundo aparte. Suscríbase a nuestro boletín informativo y obtenga el compendio informativo al respecto. leer más La Ginebra Internacional

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI