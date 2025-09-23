The Swiss voice in the world since 1935
Ginebra internacional

Suiza insta a Israel a levantar las restricciones médicas en Gaza y reabrir el corredor de evacuación

Niños de Gaza
Niños acompañados por sus madres desembarcan de vuelos humanitarios procedentes de Gaza, como parte de las operaciones de evacuación médica y acogida llevadas a cabo por el Gobierno italiano, en el aeropuerto de Milán Linate, Italia (11 de junio de 2025). Keystone
Suiza insta a Israel a levantar las restricciones médicas en Gaza y reabrir el corredor de evacuación
Israel debe levantar las restricciones sobre medicinas y equipos médicos en Gazal, ha exigido Suiza en una declaración conjunta con otros Estados.

El texto fue firmado en Nueva York por el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, durante la conferencia de la ONU sobre Oriente Medio y la solución de dos Estados. También debe reabrirse el corredor de evacuación médica de Gaza en Cisjordania.

Este corredor de evacuación debería incluir Jerusalén Este para que los pacientes puedan recibir la atención urgente que necesitan, según declaró el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores. La situación humanitaria en la Franja de Gaza ha llegado a un punto insoportable.

Suiza ya había reiterado en la conferencia de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la solución de dos Estados, celebrada a finales de julio, argumentando que la solución de dos Estados seguía siendo la única posibilidad para que la población israelí y palestina «convivan en paz, seguridad y dignidad dentro de fronteras seguras y reconocidas, de conformidad con el derecho internacional».

El reconocimiento bilateral de Palestina debe formar parte de una paz duradera basada en la solución de dos Estados, señala la declaración. Dicho reconocimiento podría considerarse una vez que se hayan comenzado a aplicar medidas concretas que garanticen tanto el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación como la seguridad de Israel.

Suiza rechaza firmemente la ocupación israelí del territorio palestino, los asentamientos, las anexiones y las expulsiones, y exhorta a todas las partes a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Cassis representó a Suiza el lunes en Nueva York en la conferencia de seguimiento organizada por Francia y Arabia Saudí. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Suiza apoya la declaración de Nueva York, resultado del trabajo de la conferencia sobre la aplicación de la solución de dos Estados. La declaración se compromete a adoptar medidas concretas para poner fin a la guerra en Gaza, aplicar la solución de dos Estados y lograr la integración regional.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

