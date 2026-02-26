Tercera ronda de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní

En la residencia del embajador del sultanato de Omán —en el elegante barrio de Cologny— la semana pasada se celebraron las conversaciones indirectas, con las delegaciones estadounidenses e iraníes reunidas en salas separadas y actuando Omán como mediador. Keystone / Martial Trezzini

Este jueves, una semana después de reunirse por primera vez a orillas del lago Lemán, Irán y Estados Unidos regresan a Ginebra para nuevas negociaciones indirectas que se anuncian complicadas. Explicaciones.

Mientras Estados Unidos ha acumulado en Oriente Medio fuerzas militares aéreas y navales sin precedentes desde la invasión de Irak en 2003, las delegaciones de Teherán y Washington se han citado en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas, con la mediación de Omán. El objetivo es encontrar una solución diplomática a la disputa que enfrenta a ambos países sobre el programa nuclear iraní en un momento en que las tensiones alcanzan su punto más álgido.

«Probablemente se trate de una reunión de última oportunidad», explica David Rigoulet-Roze, investigador del Instituto Francés de Análisis Estratégico (IFAS) y especialista en Irán.

Tras las negociaciones de la semana pasada —celebradas a puerta cerrada en la residencia del embajador de Omán en Cologny— el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que se habían acordado los «principios rectores» para alcanzar un acuerdo. En declaraciones a la cadena estadounidense CBS, Araghchi añadió que creía que existían «buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática beneficiosa para todas las partes» y que, antes de regresar a Suiza, estaba trabajando «en los elementos de un acuerdo y en una primera versión del texto».

Detrás de estos mensajes alentadores se esconden, sin embargo, toda una serie de exigencias estadounidenses e iraníes, irreconciliables para muchos especialistas.

¿Es posible un compromiso?

La delegación estadounidense —encabezada por el magnate inmobiliario y enviado de paz de Donald Trump, Steve Witkoff, así como por el yerno del presidente, Jared Kusher— exige que Irán ponga fin a sus programas nucleares y de misiles balísticos. La negativa de Teherán a negociar sobre estos misiles de largo alcance —que para Estados Unidos son una amenaza— es «un gran problema», recordó ayer miércoles el secretario de Estado Marco Rubio. Irán también se opone a abandonar la energía nuclear, que afirma desarrollar con fines civiles, y pide que se levanten las sanciones estadounidenses, reforzadas desde 2018 y que asfixian su economía.

A pesar de las divergencias manifestadas, ¿es posible negociar un compromiso entre bastidores? «Es muy improbable», responde David Rigoulet-Roze. «Ambas partes fingen creer que aún se puede llegar a un acuerdo, pero se trata, en parte, de una puesta en escena diplomática destinada a ocultar el probable fracaso que se espera».

Según el experto, el régimen iraní —debilitado tras la sangrienta represión de un amplio movimiento de protesta el mes pasado— no puede permitirse abandonar sus programas nuclear y balístico. Y añade que para Teherán sería un suicidio político renunciar a este programa, considerado una herramienta de disuasión.

Donald Trump, por su parte, se niega a hacer concesiones en sus exigencias maximalistas, ya que quiere un «acuerdo mejor» que el alcanzado bajo la Administración de Barack Obama, del que se retiró en 2018, durante su primer mandato. El presidente estadounidense considera que ese acuerdo anterior, conocido por las siglas JCPOA, era demasiado «débil» y favorable para Teherán. El Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action), firmado en 2015 entre Irán y los cinco miembros del Consejo de Seguridad, así como Alemania y la Unión Europea, fue el resultado de más de una década de esfuerzos diplomáticos.

Al enviar a la región del Golfo Pérsico, en las últimas semanas, más de 300 aviones y dos de sus portaaviones, «Donald Trump se ha metido en una especie de trampa, ya que ahora realmente no puede dar marcha atrás», cree David Rigoulet-Roze.

¿Ataque estadounidense?

Donald Trump ha insinuado que, en caso de fracasar las negociaciones, podría llevar a cabo «ataques selectivos» contra Irán. Varios altos cargos iraníes han respondido que cualquier ataque provocaría una respuesta «feroz» por su parte, que no se «limitaría a un solo país».

Debilitado por los bombardeos israelíes y estadounidenses de sus instalaciones nucleares el pasado mes de junio y por la debilidad de sus «representantes» regionales —entre ellos Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen— Irán no está en una posición de fuerza para enfrentarse a la primera potencia militar mundial. Teherán, sin embargo, se niega a ceder a la presión estadounidense.

«El régimen iraní, que, en cualquier caso, se juega su supervivencia, parece estar haciendo la apuesta arriesgada de asumir el riesgo de sufrir un ataque estadounidense, incluso severo, que cree poder soportar sin derrumbarse», opina David Rigoulet-Roze. Según él, este cálculo se basa en la hipótesis de que Donald Trump no enviará tropas terrestres —las únicas capaces de derrocar al régimen— y que no se embarcará en una larga campaña de ataques aéreos, especialmente con la proximidad de las elecciones de mitad de mandato al Congreso este otoño.

¿Caída de los mulás?

Aunque los objetivos de un ataque estadounidense siguen siendo poco claros por ahora, es poco probable que los ataques dirigidos contra los responsables del régimen iraní, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei, basten para derrocarlo. Irán, por su parte, podría responder atacando las bases militares estadounidenses en Catar, Baréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Sus misiles balísticos de largo alcance también podrían alcanzar Israel.

Pero si las posibilidades de un avance diplomático son tan escasas, ¿por qué reunirse en Ginebra? «Para ganar tiempo. Ambas partes se están preparando activamente para una solución militar, pero ninguna quiere asumir la responsabilidad de un estancamiento en las negociaciones que llevaría a ella», responde David Rigoulet-Roze. En este contexto, esta tercera ronda de conversaciones desde principios de año podría ser la última.

Texto original revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español por Carla Wolff.

