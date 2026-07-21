Un emblema digital para llevar la protección de la Cruz Roja al ciberespacio

Al igual que la Cruz Roja pintada en un hospital en el mundo real, el emblema digital podría permitir identificar las infraestructuras digitales protegidas en virtud de los Convenios de Ginebra. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha presentado el prototipo de un nuevo emblema digital con el que pretende reforzar la protección de las organizaciones humanitarias y los servicios sanitarios frente a los ciberataques.

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Dorian Burkhalter

Desde Ginebra, cubro la labor de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Me centro en la ayuda humanitaria, los derechos humanos y la diplomacia de paz. Estudié Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Lausana antes de formarme como periodista e incorporarme a SWI swissinfo.ch en 2021. Otro idioma: 1 Français fr Comment le CICR veut transposer la protection de la Croix-Rouge au cyberespace original leer más Comment le CICR veut transposer la protection de la Croix-Rouge au cyberespace

Las organizaciones humanitarias y los servicios de salud son cada vez más objeto de ataques en los conflictos armados. Ocurre en el mundo físico, como han puesto de manifiesto los bombardeos israelíes sobre Gaza, pero también en el ámbito digital, donde las ciberagresiones pueden tener consecuencias vitales.

En la actualidad, hospitales y agencias humanitarias dependen de redes, servidores y datos. Si se produce un ciberataque, «la atención médica se retrasa, las ambulancias no pueden movilizarse y las familias se quedan sin noticias de sus seres queridos desaparecidos. La ayuda no llega a quienes la necesitan, las personas sufren y pueden perderse vidas», subrayó recientemente Pierre Krähenbühl, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Ginebra.

Un emblema digital

El pasado jueves, el CICR presentó en la sede de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), en Ginebra, su respuesta a esta amenaza: un prototipo de emblema digital desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH).

En la práctica, no se trata de un nuevo símbolo visual, sino de una firma digital que permitirá identificar las infraestructuras digitales del CICR, de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de los servicios sanitarios civiles y militares. Al igual que el emblema de la Cruz Roja en el mundo físico, no impedirá por sí solo que se produzca un ciberataque.

Una amenaza creciente

«La amenaza cibernética es real, está presente y, por desgracia, va en aumento», afirma Stéphane Duguin, director ejecutivo de la fundación ginebrina Protect.ngo (antes CyberPeace Institute). A su juicio, las organizaciones humanitarias son «objetivos fáciles», ya que están expuestas a una doble amenaza.

Por un lado, la de los grupos criminales, que las atacan de forma indiscriminada para exigir rescates. Por otro, la de los Estados, que las convierten en objetivo en función de su actividad, de su ubicación geográfica o de las personas a las que prestan asistencia. Además, estas organizaciones son especialmente vulnerables porque sus fuentes de financiación, a menudo inestables, dificultan las inversiones necesarias para reforzar su ciberseguridad.

En 2022, el propio CICR sufrió un ciberataqueEnlace externo contra servidores que almacenaban los datos personales de unas 515.000 personas en todo el mundo. El pasado mes de mayo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU también fue víctima de un ataque que dejó expuestos los datos sensibles de 600.000 hogares de Gaza, lo que el medio especializado The New HumanitarianEnlace externo, que destapó el caso, calificó como «la mayor filtración de datos» registrada en el sector.

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«Las unidades médicas y los medios de transporte sanitario ya están protegidos por el derecho internacional humanitario», recordó Samit D’Cunha, asesor jurídico responsable del proyecto en el CICR. «El objetivo del emblema digital es hacer visible esa protección».

El derecho internacional humanitario durante una guerra impone límites a la conducción de las hostilidades y protege a la población civil, determinadas infraestructuras —especialmente las sanitarias— y a los soldados heridos o hechos prisioneros. En consecuencia, borrar los datos de los pacientes, obstaculizar el funcionamiento de equipos médicos o interrumpir las cadenas de suministro de material sanitario ya constituye una vulneración de los Convenios de Ginebra.

«Una buena solución»

El prototipo, que ya ha sido probado por varias sociedades nacionales de la Cruz Roja, se basa en una firma criptográfica. En la práctica, un atacante que estuviera realizando tareas de reconocimiento sobre un objetivo protegido, como un hospital, recibiría una notificación de que esa infraestructura está amparada por los Convenios de Ginebra.

«Es una buena solución, sobre todo para reducir el riesgo de ataques dirigidos en situaciones de conflicto», considera Stéphane Duguin, aunque insiste en que el emblema digital debe ser solo una medida de protección más dentro de una estrategia más amplia. «Es una herramienta única que recuerda al atacante las obligaciones que le impone el derecho internacional humanitario», añade.

No obstante, el experto advierte de un posible inconveniente: algunas organizaciones podrían no disponer de la capacidad técnica o de los recursos económicos necesarios para adoptar esta solución, cuyo coste aún se desconoce.

¿Significa realmente una mayor protección?

Queda, sin embargo, una cuestión de fondo: en un contexto en el que el derecho humanitario durante la guerra se vulnera con frecuencia, ¿servirá realmente este emblema para proteger mejor las infraestructuras digitales humanitarias y sanitarias?

«Precisamente eso es lo que esperamos», responde Laurent Gisel, jefe de la Unidad de Armas y Conducción de las Hostilidades del CICR. Según explica, esa es también la conclusión extraída de las consultas que la organización ha mantenido con distintos Estados y grupos expertos en ciberseguridad.

«El tiempo lo dirá. Pero la historia nos enseña que la visibilidad puede reforzar la protección. Cuando en 1864 se reconoció el emblema de la Cruz Roja, algunos pudieron temer que las ambulancias militares que lo exhibieran fueran un blanco más fácil que cuando no resultaban tan identificables. La realidad demostró lo contrario».

Durante la presentación llevada a cabo el jueves en el CERN (Ginebra), el CICR calificó la jornada de «histórica», al marcar el inicio de la segunda fase del desarrollo del emblema, que deberá culminar con su implantación. No obstante, el proceso llevará todavía varios años, ya que el prototipo actual necesita seguir siendo probado y perfeccionado. Además, será necesario desarrollar nuevos estándares de Internet en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con sede en Ginebra, y del Internet Engineering Task Force (IETF).

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Un derecho que deberá adaptarse

La legislación internacional también tendrá que evolucionar. «El derecho internacional humanitario deberá incorporar una definición del emblema digital, del mismo modo que los emblemas actuales, como la Cruz Roja, están definidos en los Convenios de Ginebra», explica Laurent Gisel.

No sería la primera vez que el derecho se adapta para responder a los avances tecnológicos. En la década de 1970, con el fin de permitir la identificación nocturna de las aeronaves sanitarias —cuando la cruz roja pintada en el fuselaje dejaba de ser visible—, se introdujo una señal distintiva consistente en una luz azul intermitente. Sus características técnicas figuran en el Anexo I del Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra.

«La incorporación del emblema digital al derecho internacional humanitario permitirá aplicar plenamente a su versión digital las normas específicas que regulan el uso del emblema, incluida la obligación de los Estados de perseguir los abusos, como su utilización ilícita para proteger infraestructuras digitales militares», añade.

La decisión final corresponderá a los Estados. Sobre la mesa hay dos vías principales: modificar el Anexo I del Protocolo adicional I de 1977 o negociar un cuarto Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, una opción mucho más larga y compleja.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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